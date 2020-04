Casado cree que ya se ha alcanzado el pico de contagios pero teme un repunte

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha considerado que la Comunidad ya ha alcanzado el pico de contagios pero pide prudencia, ya que teme un nuevo repunte, por lo que ha insistido en la importancia de no relajar medidas.

"Creemos que ya hemos alcanzado el pico y le estamos pasando pero soy muy prudente, tengo miedo a un repunte", ha explicado la consejera en la rueda de prensa que ofrece a diario para informar de la evolución del coronavirus en la Comunidad.

Casado ha insistido en que hay nuevos casos de COVID-19, tanto en domicilios como en hospitales, por lo que ha reiterado la importancia de no "relajar" medidas de prevención pese a una sensación de "contención" en los contagios.

"Seguimos teniendo casos en domicilios, en hospitales, en UCIs, no tenemos que relajarnos, es importantísimo seguir cuarentena social, Castilla y León no está en desescalada", ha insistido, al tiempo que ha reconocido que tras un mes de confinamiento se ha registrado una mejora de los datos pero no se está en "casos 0" y en el momento en el que "la pandemia sea un mal recuerdo".