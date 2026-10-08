Casavieja (Ávila) pide medios estatales al estar sin agua potable desde el domingo por las lluvias

Vanessa Muñoz, alcaldesa de Casavieja. - PSOE

ÁVILA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Casavieja, Vanessa Muñoz, ha reclamado a la Junta que eleve la situación operativa de emergencia y solicite "de manera inmediata" medios estatales ante la situación que atraviesa el municipio, que se encuentra desde el pasado domingo sin agua potable debido a los daños provocados por las intensas lluvias.

La regidora ha detallado que las precipitaciones han provocado importantes arrastres de sedimentos, lodos, piedras, árboles y otros restos hacia los cauces, lo que ha afectado a las captaciones que abastecen al municipio y a la presa, comprometiendo el sistema de suministro.

Aunque el Ayuntamiento está distribuyendo agua embotellada para garantizar el consumo básico, Muñoz ha advertido de que esta medida no permite mantener durante días las necesidades de higiene, aseo y limpieza de todo el municipio. Además, ha señalado que esta carencia afecta especialmente a servicios esenciales como la residencia de mayores, el Centro de Día y el colegio, por lo que ha alertado de que la situación empieza a ser también un problema de salubridad pública.

Ante este panorama, la alcaldesa ha solicitado ayuda a la Delegación del Gobierno para "trasladar la gravedad de los hechos y la necesidad de contar con recursos extraordinarios". Según ha indicado Muñoz, la Delegación del Gobierno ha mostrado su disposición a colaborar y movilizar los medios estatales requeridos en cuanto sean solicitados por la Junta, administración que ostenta la dirección de la emergencia.

Por este motivo, Muñoz ha pedido a la administración autonómica que "no espere más" y ha considerado que no debe descartarse "ningún recurso disponible ante una situación excepcional", incluida la participación de las Fuerzas Armadas y del Ejército si técnicamente se considera necesario.

A este respecto, ha subrayado que la problemática "excede la capacidad ordinaria de respuesta municipal", ya que se requiere actuar sobre las captaciones, retirar materiales, evaluar los daños en la presa y recuperar un suministro seguro.

Asimismo, la alcaldesa ha recordado que las precipitaciones "han agravado las consecuencias de los incendios sufridos este verano", dado que la pérdida de vegetación y el estado del terreno han favorecido el arrastre de elementos hacia las infraestructuras hidráulicas.

Finalmente, tras agradecer el trabajo de los empleados municipales, servicios de emergencia, colaboradores y vecinos, Muñoz ha hecho un llamamiento directo a la Junta para que incremente la respuesta institucional, eleve el nivel de emergencia y solicite todos los recursos autonómicos y estatales necesarios para recuperar el abastecimiento.