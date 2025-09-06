Las casetas de lectura de Segovia cierran el verano con más de 2.000 préstamos

SEGOVIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las casetas de lectura repartidas por los parques de Segovia han cerrado sus puertas hasta el próximo verano tras registrar durante los meses de julio y agosto más de 2.000 préstamos de libros y periódicos, además de la participación de 1.839 niños en actividades infantiles.

En concreto, se contabilizaron 258 préstamos a domicilio, 673 préstamos directos en los parques y 1.129 préstamos de periódicos para leer en estos entornos, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Las casetas han estado situadas en los parques del Reloj (Nueva Segovia), Jardinillos de San Roque (San Millán), Dehesa (San José), Delicias (San Lorenzo) y en la plaza de la Gimnástica Segoviana (La Albuera), donde han contado con una "notable2 afluencia de público durante todo el verano.

Además de los préstamos, se han organizado 365 actividades dirigidas a público infantil, en las que han participado 1.839 niños y niñas de entre tres y doce años. Trece de ellos, de entre cuatro y diez años, lograron completar los diez sellos del pasaporte lector, una iniciativa que premia la constancia en la lectura.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, impulsora del proyecto y encargada de su gestión a través de la Casa de la Lectura - Biblioteca Municipal, ha subrayado que la iniciativa busca acercar la lectura a la ciudadanía en entornos naturales y al aire libre para fomentar el hábito lector de una forma lúdica y accesible.

Las casetas también han servido para dar a conocer los fondos, servicios y actividades de la Biblioteca Municipal de Segovia, así como el uso del carné de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, a la que está adscrita.