Casi 40 jóvenes participan el X Encuentro de Voluntariado Joven de Castilla y León en Zamora

ZAMORA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 jóvenes procedentes de todas las provincias de la Comunidad han participado este fin de semana en el X Encuentro de Voluntariado Joven de Castilla y León, una cita celebrada en Zamora y organizada por el Programa de Voluntariado Joven.

El encuentro ha tenido como objetivo fomentar y visibilizar la solidaridad y el compromiso social de la juventud de la Comunidad, según ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el desarrollo del encuentro, los participantes han llevado a cabo actividades de voluntariado medioambiental en la Casa del Parque de Villafáfila, además de disfrutar de visitas guiadas por la ciudad de Zamora y diversas actividades de ocio y convivencia.

El sábado el encuentro contó con la presencia de la directora general del Instituto de la Juventud, María Estela López, y del jefe de servicio de Participación, Información y Planificación, Fernando González, quienes subrayaron "la importancia del voluntariado como herramienta de transformación social y como espacio de participación juvenil en Castilla y León".

Con este encuentro, el Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León refuerza "su compromiso con la formación, la sensibilización y el reconocimiento del voluntariado entre la juventud", y consolida "una red activa de jóvenes con altruismo en toda la Comunidad".