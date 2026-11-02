Castilla y León, con los -5,9 grados de Cuéllar a la cabeza, registra 9 de las 10 temperaturas más bajas de este lunes

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) indica en su página web que nueve de las temperaturas mínimas más bajas del país este lunes, 2 de noviembre, se han registrado en estaciones meteorológicas de Castilla y León, con Cuéllar (Segovia) con la más baja de todas, -5,9 grados centígrados.

Según los datos de la Aemet, recogidos por Europa Press, de las diez mínimas más bajas del día tras esos -5,9 grados de Cuéllar figuran los -4,1 ºC de Robleda-Cervantes (Zamora) y Pedrosillo de los Aires (Salamanca) junto a la única estación que no está ubicada en la comunidad, Molina de Aragón (Guadalajara).

Con -4,0 ºC aparecen el observatorio del aeropuerto de Salamanca y Morón de Almazán (Soria); con -3,9 ºC Villarino (León) y Pedraza de Alba (Salamanca), y con -3,8 ºC cierran la lista Villardeciervos (Zamora) y Barbadillo (Salamanca).