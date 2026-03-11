Castilla y León aumenta su potencia de renovables instalada un 18,8% y supone el 97,2% de su parque

Archivo - Aerogeneradores en un parque eólico. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León puso en servicio un total de 2.542 nuevos megavatios (MW) de energía solar fotovoltaica y 458 de eólica que, junto con la baja de 61 MW de cogeneración, supusieron un aumento del 18,8 por ciento y consolidan la apuesta de la región por las tecnologías renovables de producción eléctrica, cuya cuota ya es del 97,2 por ciento del total, incluyendo a las instalaciones de autoconsumo.

Estos son algunos de los datos dados a conocer a raíz de la presentación del Informe del sistema eléctrico español 2025 y Las renovables en el sistema eléctrico español 2025, dos documentos que ha presentado hoy en Madrid Red Eléctrica, empresa encargada del transporte y la operación del sistema.

Según los datos de Red Eléctrica, que incluyen a las instalaciones de autoconsumo, el 41,8 por ciento de los MW instalados en la región son eólicos, mientras que el 31,1 son fotovoltaicos, el 23,7 por ciento de hidráulica, la cogeneración ocupa el 2,8 y el contingente de otras renovables suponen un 0,6 por ciento del parque de generación castellanoleonés.

Así, Castilla y León cerró 2025 como la comunidad autónoma con mayor producción renovable de España, con una cuota del 93,9 por ciento de su total. Incluyendo datos de autoconsumo, la región generó 29.008 gigavatios/hora (GWh) de electricidad procedente de fuentes renovables como el viento el sol o el agua.

La eólica, con el 43 por ciento, la hidráulica, con el 31,9 y la solar fotovoltaica, con el 17,5 por ciento del total, encabezan la generación. Estas tres tecnologías posicionan a Castilla y León como la única región, junto con Aragón, con tres renovables liderando su mix energético. La cogeneración y el contingente de otras renovable cierran la producción de 2025 con un 6,1 y un 1,6 por ciento de toda la electricidad generada, respectivamente.

Además, los sistemas de almacenamiento de bombeo instalados en la región permitieron durante 2025 la integración de 2.095 GWh de electricidad, lo que posibilita un mayor aprovechamiento del recurso renovable, según Redeia.

La demanda eléctrica registrada en la comunidad se situó en 13.498 MWh, un 2,5 por ciento más que en 2024 y, si se tiene en cuenta a las instalaciones de autoconsumo, la variación crece un 3,7 por ciento.

INCREMENTO DE DEMANDA

Por segundo año consecutivo, el consumo de electricidad en el conjunto de España se ha incrementado, en el pasado ejercicio un 2,8 por ciento más respecto a 2024 al registrar 256.086 GWh. La variación experimentada por España supera a la media del conjunto de países miembros de ENTSO-E, en los que el consumo de 2025 fue un 0,5 por ciento superior.

Si se considera al autoconsumo, la demanda aumenta un 3,7 por ciento, hasta los 269.753 GWh, cifra que recupera los niveles previos a la pandemia de la COVID-19.

A 31 de diciembre de 2025, el sistema eléctrico español contaba con un parque de generación de 142,5 GW, un 7,3 por ciento más que en 2024, tras sumar 10 GW de potencia renovable (8,8 GW de solar fotovoltaica y 1,2 GW de eólica). Mientras, la potencia de almacenamiento se situó en 3.427 MW.

Considerando las instalaciones de autoconsumo, la potencia instalada alcanza un valor total de 150,8 GW, de los cuales el 68,9 por ciento corresponde a potencia de generación renovable, el 28,9 a potencia de generación no renovable y el 2,3 por ciento a potencia de almacenamiento.

Por su parte, la producción de electricidad creció un 3,7 por ciento en este año, en el que las renovable generaron el 55,5 por ciento en España. Con la inclusión de la aportación de las instalaciones de autoconsumo, la cuota renovable se eleva al 56,6 por ciento.

La eólica es, por tercer año consecutivo, la tecnología líder del mix español de generación sin autoconsumo, con una aportación del 21,6 por ciento del total de GWh producidos. Le sigue la nuclear, con el 19 por ciento, la solar fotovoltaica (18,4), el ciclo combinado (16,8) y la hidráulica, responsable del 12,4 por ciento del total. Como consecuencia de todo lo anterior, el 75,5 por ciento ha sido sin emisiones de CO2 equivalente.

Considerando la estimación de la energía producida por las instalaciones de autoconsumo, el mix nacional estaría liderado por la solar fotovoltaica.