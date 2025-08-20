Archivo - Castilla y León, cuarta región con más ocupación en el sector agro, con más de 58.000 empleados - CAIB - Archivo

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Randstad Research, el centro de estudios del grupo Randstad, ha publicado el informe Mercado de trabajo en el sector de la Agricultura, ganadería y pesca, del que se extrae que Castilla y León ocupa a 58.133 personas, el 7,7% del total nacional.

En este sentido, la región es la cuarta comunidad que más trabajadores agrupa en esta actividad profesional en España. Muy por delante se sitúa Andalucía, con más de 243.500 personas, cifra que representa más del 32% del total, y le siguen de lejos Murcia con más de 80.000 personas (el 10,7%) y Galicia, con poco más de 70.000 (el 9,4%).

A nivel nacional, el sector de Agricultura, ganadería y pesca, empleaba a 759.000 personas en el primer trimestre de 2025, registrando un leve decrecimiento (-0,4%) respecto al cierre de 2024. Esta categoría está compuesta principalmente por los subsectores de Agricultura y ganadería (CNAE 01) y Silvicultura, pesca y acuicultura (CNAE 02-03).

EN ESPAÑA SE DISPARA UN 53% EL EMPLEO FEMENINO EN GANADERÍA

En términos globales, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores. La producción ganadera destaca como el subsector con el avance más contundente de empleados extranjeros, ya que se disparó un 53% interanual, mientras que el volumen de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%.

El sector está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%. En el primer trimestre de 2025, el análisis de contratos refleja que el 34% de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca tenían un contrato temporal y un 66% tenía un contrato indefinido. El 28% de los contratos indefinidos en el conjunto del sector corresponden a la modalidad de fijos-discontinuos, una fórmula especialmente presente en agricultura y ganadería (27%), mientras que en silvicultura, pesca y acuicultura suponen el 17%.

El empleo femenino muestra una tendencia positiva en el último año. En 2019, el empleo femenino ascendía a 184.920 trabajadoras, lo que suponía poco más del 23% de los 796.087 empleados totales. Desde entonces, el empleo femenino ha ido evolucionando favorablemente y, en el primer trimestre de 2025, alcanza un total de 210.623 trabajadoras, lo que equivale al 27,8% del conjunto del sector. Este crecimiento contrasta con la ligera reducción del empleo masculino, que se sitúa en 548.116 ocupados.

El informe alerta sobre un reto crítico: el envejecimiento de la mano de obra. Más de la mitad de sus trabajadores tienen 45 años o más, y los mayores de 55 ya representan el 27,7% del total. En cifras absolutas, el grupo más numeroso es el de 45 a 54 años, con 213.404 personas, seguido muy de cerca por los mayores de 55, que suman 207.763. En el extremo opuesto, los jóvenes de 16 a 24 años apenas suponen un 4,5% del empleo, una señal de alerta para el futuro del sector.