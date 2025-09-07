Castilla y León, invitada oficial en el Festival de Literatura de Jaipur en Estados Unidos

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León participará este mes en el Festival de Literatura de Jaipur en Estados Unidos como invitada oficial, donde desplegará una estrategia de promoción turística con el objetivo de consolidarse como referente de turismo cultural con stands promocionales, actos de presentación y la difusión de vídeos sobre el patrimonio y el enoturismo de la Comunidad.

Esta cita internacional, considerada "un puente de creatividad e intercambio cultural entre Oriente y Occidente", se celebrará en Nueva York, del 7 al 11 de septiembre; en Boulder, del 12 al 14; y en Seattle, del 19 al 21.

En este marco, la Junta contará en cada sede con un stand representativo en el que mostrará la oferta turística de Castilla y León, especialmente enoturismo y patrimonio monumental, mediante material específico.

Además, en el escenario principal de cada festival se celebrará un acto de presentación de la Comunidad, acompañado de la proyección diaria de vídeos, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

A su vez, Castilla y León estará presente en toda la documentación y en los soportes del festival, apareciendo el nombre de la Comunidad en los newsletter, página web, photocall y cartelería promocional de los tres festivales.

El Gobierno autonómico ha destacado que las ciudades anfitrionas del festival son "polos de atracción de visitantes de nivel sociocultural elevado", lo que refuerza la proyección internacional de Castilla y León como "destino de turismo de calidad".

El Festival de Literatura de Jaipur se ha consolidado como una plataforma de encuentro entre escritores, artistas, pensadores y académicos de todo el mundo, que abordan cuestiones relacionadas con la literatura, la gastronomía, el patrimonio o la cultura. En su edición de 2024 en Estados Unidos reunió a más de 17.000 asistentes profesionales y alcanzó una difusión de más de tres millones de personas en redes sociales.

La participación de Castilla y León en esta edición estadounidense se suma a la presencia que ya tuvo en la sede india del festival a principios de 2025. Allí, la Comunidad presentó sus atractivos turísticos y estableció contactos con turoperadores hindúes, que posteriormente han incluido a Castilla y León en sus paquetes de viaje.