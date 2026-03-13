Castilla y León registró 98.379 afiliados extranjeros en febrero, un 11,76% más y un 9,99% del total

Archivo - Afiliado extranjero - MINISTERIO INCLUSIÓN - Archivo

En España la Seguridad Social supera los 3.076.000 afiliados extranjeros tras sumar más de 200.000 en el último año VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de febrero en 98.379, lo que supone un aumento interanual del 11,76 por ciento (10.348 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Y en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 1,59 por ciento, con 1.536 trabajadores foráneos más. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 55.590 hombres y 42.790 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (67.235) con 31.145 de la UE.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 9,99 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,20 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 16,99 por ciento, seguida de Soria (14,52 por ciento), de Burgos (12,22 por ciento) y de Ávila (10,02 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Palencia (9,56 por ciento), Valladolid (9,24 por ciento), Zamora (8,09 por ciento), León (7,91 por ciento) y Salamanca (7,43 por ciento).

Por provincias, 21.661 están afiliados a la Seguridad Social en Valladolid (11,51 por ciento más que hace un año), 19.278 en Burgos (8,31 por ciento), 13.352 en León (15,32 por ciento), 11.302 en Segovia (8,52 por ciento), 9.712 en Salamanca (14,56 por ciento), 6.366 en Palencia (16,94 por ciento), 6.026 en Soria (6,52 por ciento), 5.706 en Ávila (12,96 por ciento) y 4.977 en Zamora (18,91 por ciento).

En comparación con el mes anterior la afiliación de trabajadores extranjeros también ha subido en todas las provincias con especial incidencia en Palencia (2,98 por ciento), seguida de Burgos (2,30 por ciento), Segovia (2,24 por ciento), Zamora (2,0 por ciento), Soria (1,82 por ciento), León (1,53 por ciento), Salamanca (1,02 por ciento) y Ávila (1,00 por ciento) con Valladolid a la cola con un 0,50 por ciento más.

En España, la Seguridad Social registró 3.076.841 afiliados extranjeros en febrero en la serie original, tras sumar 202.443 afiliados en los últimos doce meses y la variación interanual supera el 7,0 por ciento.

En conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 800.000 ocupados desde febrero de 2022. De hecho, el 43,7 por ciento del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

En términos intermensuales, la Seguridad Social registra 38.683 ocupados más respecto al mes anterior.

En el conjunto del sistema, los trabajadores foráneos representan ya el 14,2 por ciento del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que hace un año.