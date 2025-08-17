Castilla y León roza los treinta incendios activos: once en gravedad 2 y diez en nivel 1

Vista del fuego en Herradón de Pinares, a 16 de agosto de 2025, en Ojos-Albos, Ávila, Castilla y León (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León llega a la noche de este domingo, 17 de agosto, rozando los 30 incendios activos, de los cuales once se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 21.00 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al concentrar varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad, al igual que el de Gestoso.

El de Barniedo y el de Canalejas ya son de carácter autonómico al haber pasado a la provincia de Palencia, y el de Gestoso es el que pasó a la provincia de León desde Ourense.

Otra de las provincias afectadas es Zamora, donde se mantienen en gravedad 2 los incendios de Porto y de Castromil --el que pasó desde Ourense--. No obstante, la situación ha mejorado en los últimos días en este territorio al haber bajado a gravedad 1 los fuegos de Puercas y, el sábado, el de Molezuelas de la Carballedad, un incendio que afectó también a León y cuya superficie arrasada era de más de 30.000 hectáreas el pasado jueves.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se añaden uno en la provincia de Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez, que ha arrasado unas 10.500 hectáreas, según la Junta, y sería el más grande de la historia de Salamanca.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 diez incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), Molezuelas (Zamora), Puercas (Zamora), La Uña (León), La Alberca (Salamanca), Caín de Valdeon (León), El Payo (Salamanca), El Herradón de Pinares (Ávila), además del de Mahíde (Zamora).

En Castilla y León también permanecen activos otros siete incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca, Palencia y Burgos.