El Castillo de Burgos inaugura este lunes su nueva iluminación externa tras una actuación "innovadora"

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fortaleza del Castillo de Burgos inaugurará este lunes día 19 de enero, a las 19.00 horas, su nueva iluminación externa tras una actuación "innovadora", si bien por el momento sólo se pondrá en funcionamiento la iluminación hasta que finalice la musealización.

Así lo ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien ha destacado que es una obra más de las que se llevan a cabo en el Castillo y en su entorno para revalorizar este enclave histórico.

La iluminación de la fortaleza tendrá un horario similar al de la Catedral y la inauguración oficial del conjunto del Castillo se realizará una vez concluya la musealización, prevista para finales de este año o principios de 2027.

La idea del equipo que lidera Cristina Ayala es que, por el momento, solo se ponga en funcionamiento la iluminación hasta que finalice la musealización.

En un principio se anunció que la ciudadanía podría visitar de manera parcial el Castillo, sin embargo, por ahora, no se van a desarrollar visitas.

Las visitas se "valorarán" más adelante por parte del área de Turismo, ha sostenido Ballesteros, quien ha explicado que ya se ha entregado el proyecto y ahora se tiene que revisar y sacar a licitación.

OTRAS ACTUACIONES

Además, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha acordado la exclusión de una de las propuestas presentadas al contrato del Servicio de Atención Ciudadana 010 al considerarse "anormalmente baja", lo que permite continuar con el procedimiento de adjudicación de un contrato que se encuentra caducado desde hace varios años.

Ballesteros ha indicado que el equipo de Gobierno confía en culminar el proceso de adjudicación a la mayor brevedad posible, tras un procedimiento prolongado por recursos y trámites administrativos, mientras el servicio se sigue prestando mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha aprobado la actualización del canon por la ocupación de los terrenos del Centro de Transportes Aduana de Burgos para el periodo entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2036.

El importe queda fijado en 0,51655 euros por metro cuadrado y año, conforme a la revisión obligatoria que se realiza cada diez años. En la sesión de este jueves, también se ha aprobado de forma definitiva el Plan de Gestión del Arbolado y del Entorno del Paseo de la Isla, tras concluir el periodo de exposición pública sin que se haya presentado ninguna alegación.

El documento permitirá planificar las actuaciones medioambientales en este espacio conforme al calendario habitual del Servicio de Medio Ambiente.