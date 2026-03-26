El Castillo de Burgos lucirá desde este jueves su nueva iluminación

BURGOS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha autorizado la puesta en marcha de la "nueva iluminación ornamental" del Castillo con horarios que se adaptarán al del resto de monumentos y que será otro "reclamo más" ante la inminente celebración de la Semana Santa.

Así lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo del Consistorio, Andrea Ballesteros, que ha detallado que la iluminación se debería haber puesto en marcha el pasado mes de enero, pero que "circunstancias derivadas algunas cuestiones de carácter social" retrasaron su implementación.

Se trata de un sistema lumínico que ya está "perfectamente programado", más allá de que la fortaleza "no abrirá todavía sus puertas al público", ya que el Consistorio tiene pendiente la recepción formal de las obras y la finalización de los trabajos de limpieza en el entorno.

Ballesteros ha explicado que, si bien la infraestructura está lista, queda pendiente "algún remate", una tarea de la que se está encargando actualmente el área de Medio Ambiente. No obstante, ha considerado "oportuno" que la ciudad pueda contar ya con este nuevo "atractivo visual" desde este jueves.

El Ayuntamiento recuerda que la apertura definitiva del monumento no se producirá hasta que concluya el proceso de musealización interior, previsto para finales de este año o principios de 2027, con el fin de convertir el Castillo "en un hito turístico de primer orden".

La Junta de Gobierno Local también ha acordado retrotraer las actuaciones del expediente de contratación para la redacción del proyecto del nuevo complejo deportivo en los terrenos de la antigua CLH. El objetivo de esta medida "es rectificar tanto el pliego de prescripciones técnicas como el de cláusulas administrativas" para evitar posibles "complicaciones legales o técnicas" durante la fase de adjudicación y ejecución.

Según ha informado Ballesteros, la decisión parte del área de Urbanismo tras detectar la necesidad de "revisar" la redacción de los pliegos. En este sentido, el Ayuntamiento de Burgos ha recibido numerosas consultas técnicas "muy específicas" relativas al desarrollo y diseño del complejo que han aconsejado "una reformulación de las bases".

Desde el equipo de Gobierno han subrayado que el objetivo es que el proceso "a futuro no dé problemas". Con este movimiento, el procedimiento vuelve al punto de inicio en el área de Urbanismo para "aclarar en el nuevo pliego alguna de las cuestiones que se han suscitado".

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha autorizado la prórroga del contrato para la gestión de los huertos de ocio de Fuentecillas (Fuente Bermeja), suscrito entre el Consistorio y la asociación de educación ambiental Huerteco. El nuevo plazo de vigencia se extenderá desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027. La prórroga mantiene las condiciones económicas actuales, con un importe de 59.669 euros por este ejercicio.

Asimismo, se ha aprobado la segunda prórroga relativa a la gestión del espacio de ocio joven que actualmente desarrolla la empresa Sedena. En este caso, el Ayuntamiento abonará un importe anual de 64.958,79 euros, para la continuidad del servicio.

VILLALONQUEJAR

También se ha aprobado este jueves la salida a licitación de dos nuevas parcelas industriales en el polígono de Villalonquéjar. Estos terrenos se suman a las otras dos parcelas que ya se encuentran actualmente en subasta pública, elevando a cuatro el número de activos disponibles para el tejido empresarial en esta zona de la ciudad.

La enajenación de estos suelos se realizará mediante el procedimiento habitual de la Gerencia de Urbanismo: compraventa a través de subasta pública en sobre cerrado. Según han detallado fuentes municipales, se trata de las fincas número 29 y 109-A, ambas destinadas exclusivamente a uso industrial.

El Ayuntamiento ha dado un "impulso visual" al patrimonio de la ciudad con el encendido, a partir de este jueves, de la nueva iluminación ornamental del Castillo.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha confirmado que el sistema ya está operativo y sincronizado con el resto de monumentos locales, buscando que la fortaleza luzca sus mejores galas como un "reclamo" añadido ante la llegada de los turistas de Semana Santa.

Pese a que el plan inicial era estrenar las luces en enero, diversos factores de índole social demoraron la fecha. No obstante, Ballesteros ha matizado que, aunque el entorno ya brilla de noche, el recinto seguirá cerrado a las visitas: "No abrirá todavía sus puertas al público" al faltar la recepción oficial de la obra y ciertos "remates" de limpieza que está ejecutando Medio Ambiente. El horizonte para su reapertura total se mantiene entre finales de este ejercicio y el inicio de 2027, una vez concluya la musealización.

PROYECTO DEPORTIVO DE CLH

En materia de urbanismo, Ballesteros ha informado sobre el "paso atrás" dado en el contrato para el futuro centro deportivo en las parcelas de la antigua CLH. El Consistorio ha decidido "retrotraer las actuaciones" del expediente para modificar los pliegos técnicos y administrativos tras el aluvión de dudas surgidas durante el periodo de licitación.

La intención es evitar que el proyecto nazca con lagunas que deriven en pleitos o fallos de diseño. Según ha detallado la portavoz, se busca blindar el contrato "para que a futuro no dé problemas" en el concurso, devolviendo el borrador a la casilla de salida en el área de Urbanismo para resolver las "cuestiones que se han suscitado" entre los posibles licitadores.

Por otro lado, las arcas municipales confían en que la salida a subasta de las parcelas 29 y 109-A del polígono industrial de Villalonquéjar mejoren las arcas municipales. Con este movimiento, ya son cuatro los terrenos disponibles mediante el sistema de sobre cerrado. La parcela más grande parte con un precio de 526.165 euros, mientras que la pequeña sale por 185.529 euros. El dinero recaudado tendrá un destino finalista: amortizar la deuda acumulada por el Ayuntamiento.

Finalmente, la Junta de Gobierno ha garantizado la continuidad de dos servicios clave mediante prórrogas contractuales. Por un lado, la asociación 'Huerteco' seguirá al frente de los huertos de ocio de Fuente Bermeja hasta marzo de 2027 (con un coste de 59.669 euros). Por otro, se ha renovado la confianza en la empresa Sedena para la gestión del Espacio Joven, por un importe anual cercano a los 65.000 euros.