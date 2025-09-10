Castronuño (Valladolid) acoges este domingo la primera prueba del circuito 'Paisajes por la provincia'

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid pone en marcha la II edición del circuito de carreras 'Paisajes por la provincia', cuya primera prueba va a tener lugar el próximo domingo 14 de septiembre en Castronuño, una iniciativa que auna "deporte y promoción turística".

"Por un lado, ofrece alternativas para dar a conocer entornos, productos y monumentos históricos de los municipios de la provincia y por otro la práctica del deporte en las zonas rurales y para todas las edades, desde los prebenjamines a los más veteranos, lo que le convierte en una auténtica fiesta deportiva", señala la institución provincial a través de un comunicado.

La Diputación ha dado continuidad a este circuito después del "éxito" de la primera edición y ha agradecido la colaboración para su desarrollo a los ayuntamientos donde se celebran las carreras "por su apoyo y por la participación con los obsequios y premios para los corredores".

Esta nueva edición va a recorrer cuatro municipios de la provincia, comenzando por Castronuño, el 14 de septiembre; Valbuena de Duero, el 4 de octubre; La Mudarra, el 2 de noviembre y se cerrará en Berceruelo, el 30 de noviembre.

La salida de las pruebas que serán a las 11.00 horas para adultos y a las 12.15 las infantiles, siendo la entrega de premios alrededor de las 13.00 horas, salvo la jornada del 4 de octubre, en Valbuena de Duero, que, al ser sábado, modifica sus horarios siendo la salida de adultos a las 17.00 horas, la infantil a las 18.15 horas y la entrega de premios alrededor de las 19.00 horas. Los recorridos de las carreras oscilarán entre los 6 y los 9 kilómetros y los de marcha entre 5 y 7 kilómetros.

En ellas podrán participar cualquier aficionado al atletismo y al Deporte Popular en General, estén o no federados, en el caso de categorías adultas deberán haber nacido en el año 2009 o inferiores y en el caso de las categorías infantiles desde 2010 en adelante.

La inscripción se hará en cada prueba, por lo que el dorsal será diferente en cada una de ellas para cualquiera de las modalidades y se debe hacer a través de la página web www.paisajesdelaprovincia.es y en www.runvasport.es .

El plazo de inscripción para cada prueba finaliza el jueves anterior a las 15.00 horas. También es posible inscribirse el mismo día de la celebración de cada prueba hasta una hora antes de la salida. El dinero recaudado en estas pruebas se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.