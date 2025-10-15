La Cátedra de Estudios Leoneses de la ULE organiza un concierto didáctico sobre música tradicional del Reino de León

El músico y folklorista zamorano Luis Antonio Pedraza ofrecerá un concierto y presentará una selección de vídeos sobre instrumentos tradicionales leoneses

LEÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELe) de la Universidad de León ha organizado un concierto didáctico que ofrecerá el músico y folklorista zamorano Luis Antonio Pedraza, dedicado a la música tradicional del Reino de León. La cita tendrá lugar el miércoles 29 de octubre de 2025, a las 18.00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Educación con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Durante el acto, Luis Antonio Pedraza presentará una selección de vídeos sobre instrumentos tradicionales leoneses, que ha cedido a la CELe para su incorporación al archivo de Memoria Oral del Reino de León. Además, ofrecerá una demostración en vivo de diferentes instrumentos y sonoridades propias del acervo musical leonés, en un formato que combina divulgación, interpretación y participación del público.

Con este concierto, la CELe refuerza su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio inmaterial leonés, promoviendo el conocimiento y la valoración de las expresiones culturales que forman parte de la identidad del territorio.