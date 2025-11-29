La Catedral expone las puertas de Antonio López, fruto de la "audacia" de Burgos

El artista Antonio López (d) durante la presentación de las nuevas puertas de la Catedral de Burgos, a 29 de noviembre de 2025, en Burgos, Castilla León (España) - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capilla de los Condestables de la catedral de Burgos ha acogido este sábado la inauguración oficial de las nuevas puertas creadas por Antonio López, que representan la "audacia y creatividad" de una archidiócesis y de una ciudad que "siempre ha sabido mirar al futuro con valentía".

Durante el acto, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha subrayado el profundo significado espiritual y artístico de la obra ante autoridades, patrocinadores, medios de comunicación y cerca de un centenar de asistentes.

El prelado también ha recordado el carácter de servicio que define la misión episcopal y ha enlazado esa visión con la continuidad del proyecto iniciado hace seis años. "Nosotros somos parte de la sucesión apostólica y venimos a servir a una Iglesia, no a servirnos a nosotros mismos", ha expresado.

En los mismos terminos, ha señalado que las puertas son también fruto de esa sucesión, puesto que comenzaron bajo el pontificado de su predecesor, Fidel Herráez Vegas.

Sobre esta cuestión, ha aseverado que el objetivo es "dejar las cosas, si se puede, mejor de como se encontraron, con un peldaño más", al tiempo que ha ofrecido una profunda lectura espiritual de la obra al subrayar cómo el ser humano necesita "ver y tocar" para intuir la trascendencia.

"El ingenio humano ha hecho inmensas catedrales que quieren significar la gloria de Dios", ha explicado, y ha presentado estas puertas como "el lugar para entrar a contemplar lo que nos espera después de este caminar".

Además, Iceta ha defendido que el futuro "es siempre de los apasionados, de los audaces y de los creativos" y ha puesto en valor la decisión de encargar unas puertas monumentales al escultor realista más reconocido del país, algo que "ha merecido la pena".

"LUCES Y SOMBRAS"

Antonio López, autor de las puertas, ha ofrecido un discurso breve y profundamente personal en el que ha confesado que estos seis años han sido "muy interesantes, muy importantes" para él, marcados por "luces y sombras".

En este sentido, ha destacado que lo más valioso ha sido trabajar "en equipo" ya que este trabajo "tan solitario, romperlo para trabajar en equipo es una hermosura".

Ha reconocido igualmente el interrogante interior que le ha acompañado durante el proceso al expresar que le llama la atención si las personas que no creen mucho pueden hacer un trabajo religioso".

Sin embargo, al ver las puertas instaladas, ha reconocido haber descubierto en ellas "una espiritualidad que puede equivaler a un sentimiento religioso".