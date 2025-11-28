Catedral de León podrá cerrar su "herida abierta" tras restaurar el pórtico

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (derecha) y el Cabildo Catedralicio, Florentino Alonso (izquierda), ante la réplica de la escultura del Anciano Simeón, unas de las 23 que se desmontaron del pórtico de la Catedral de León. - EUROPA PRESS

LeÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha manifestado este viernes que las réplicas de las 23 esculturas del pórtico occidental de la Catedral de León se instalarán en un plazo aproximado de cuatro años y se podrá cerrar esa "herida abierta", tras abordar la restauración de dicho pórtico y la redacción del proyecto técnico, que se llevará a cabo en 2026 con un presupuesto de 160.000 euros.

Así lo ha anunciado en el marco de la celebración de la 'Jornada de presentación pública del programa de actuación en el pórtico occidental de la Catedral de León y de la réplica de una de sus esculturas', donde se ha presentado la réplica de escultura del Anciano Simeón, una de las 23 que se desmontaron en julio de 2009.

Santonja ha explicado que la situación del pórtico es "muy compleja y muy difícil" porque implica abordar una reforma integral, realizar las réplicas de las esculturas y colocar "en el sitio debido" las esculturas originales.

Según las previsiones de la Junta, a lo largo 2026 se realizará el proyecto para poder desarrollarlo "de manera inmediata". "Si todo fuese como nosotros pensamos, en cuatro años estarían las 23 esculturas repuestas", ha recalcado.

"NO SOLO ES CUESTIÓN DE PATRIMONIO"

No obstante, ha puntualizado que el proyecto presentado este viernes tendrá que ser refrendado por la sociedad leonesa, ya que "no solo es cuestión de patrimonio", sino que también "de los paisanos"; de las personas, que son herederas legítimas de quienes hicieron la Catedral, por lo que ha abogado por contar con su respaldo y las modificaciones que la sociedad leonesa crea convenientes, que serán "decisivas".

En cuanto al presupuesto que supondrá la realización y reposición de las réplicas, ha señalado que dependerá del proyecto, un iniciativa que hay que "hacer bien", lo que "requiere su tiempo". No obstante, ha hecho hincapié en que se hará "bien" y "sin pausa".

ENTRE 690.000 Y 920.000 EUROS

La realización de cada réplica de cada escultura, ha concretado, supondrá una inversión de entre 30.000 y 40.000 euros, por lo que en conjunto el presupuesto oscilará entre los 690.000 y los 920.000 euros.

En cuanto al proyecto para la restauración del pórtico, ha garantizado que no contará con "una cantidad menor" y no habrá problemas económicos al respecto. "Es una catedral de importancia mundial y hay que rematarla", ha destacado.

Gonzalo Santonja ha estado acompañado por el Cabildo Catedralicio, Florentino Alonso en la jornada de presentación de las actuaciones previstas. Durante su intervención, ha recordado que en los últimos años se evidenció en los estudios realizados un "problema complejo y de muy difícil solución".

LA IMAGEN "MÁS ICÓNICA"

En este sentido, se comprobó que la piedra de Boñar con la que está realizado el pórtico, junto con las vicisitudes que ha sufrido a lo largo de su historia, no soporta la exposición a las duras condiciones climáticas que sufre este hastial occidental de la Catedral que es, además, la imagen "más icónica" del monumento.

A lo largo de los últimos años han continuado los estudios y propuestas, siempre teniendo presente los resultados de la investigación previa que llegó a la conclusión de que cualquier tipo de tratamiento de restauración debería incluir una protección futura del pórtico, ya que cualquiera de los tratamientos ensayados que han devuelto en parte la cohesión al soporte pétreo en las condiciones ambientales actuales que se encuentra no se pueden garantizar a largo plazo, según recoge literalmente el estudio.

FRENAR LA "ALARMANTE" DEGRADACIÓN

Con estas bases se adoptaron medidas para salvaguardar la integridad material de las partes más vulnerables como el desmontaje y protección del conjunto de la estatuaria exenta de la portada, para frenar "su alarmante proceso de degradación hasta que se tomara una decisión final sobre una actuación global idónea".

El plan de intervención que se quiere exponer es "ambicioso e innovador", con un componente de diseño e investigación elevado y puede llegar a ser un "referente" para el tratamiento de problemas similares en el patrimonio cultural al proponer soluciones técnicas "muy excepcionales dentro del campo de la conservación".

La réplica presentada este viernes es de piedra caliza, compatible con el pórtico, de baja porosidad y homogénea para que se adapte bien a la mecanización. Se trata de la imagen de El anciano Simeón, a escala 1:1, en material similar al original mediante recreación sustractiva. Se eligió esta pieza porque es de las que más complejidad de volumen presenta y en total el proyecto contempla la réplica de 23 esculturas exentas y cuatro bloques de los pilares.