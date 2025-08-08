Catedral y Museo Diocesano de Palencia acercan su patrimonio a personas sordas con 23 vídeos en lenguaje de signos

PALENCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Palencia y el Museo Diocesano de la capital serán a partir de ahora "más accesibles" para las personas sordas, a través de 23 vídeos editados en lenguaje de signos y subtitulados en texto para que las personas con dificultades auditivas puedan conocer mejor los tesoros que alberga la Seo.

A través de 11 códigos QR instalados en diferentes puntos de la Catedral y otros 12 en el Museo Diocesano, se pueden descargar los vídeos en los que se explican los detalles históricos y artísticos de varias capillas, espacios y obras de arte.

El proyecto ha sido posible a través de la colaboración con el Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia y la Fundación La Caixa, después de que se detectara esta necesidad porque una parte de la sociedad palentina y de los visitantes no podían recibir explicaciones una vez accedían a la Catedral o al Museo, según ha explicado Dionisio Antolín, deán de la Catedral de Palencia.

Por su parte, la representante del colectivo de Personas Sordas de Palencia, Helena Aparicio, ha agradecido el proyecto al hacerles sentirnse "integrados en la sociedad". Además, ha destacado que esta iniciativa no solo beneficia a las personas sordas, sino también a cualquier persona con dificultades auditivas o visuales.

Finalmente, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, ha insistido en que este proyecto se engloba en la dinámica de "proyectar" la Catedral al presente y al futuro. "Es un paso que está pidiendo los siguientes para continuar nuestra historia", ha concluido.