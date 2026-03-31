La Catedral de Segovia inicia la restauración de la capilla del Cristo del Consuelo, que durará siete meses

Aspecto exterior de las obras, con el pasillo inferior para los visitantes. - CATEDRAL DE SEGOVIA

SEGOVIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Segovia ha iniciado en el mes de marzo los trabajos de restauración integral de la capilla del Cristo del Consuelo y de la portada de acceso al claustro, una intervención que se prolongará hasta septiembre y que supone una inversión de 230.476 euros.

Los trabajos, financiados íntegramente por el Cabildo de la Catedral, comenzaron con la instalación del andamiaje en febrero y forman parte del Plan Director de capillas, aprobado en 2015, del que constituyen la séptima intervención completada dentro de ese plan.

La capilla se encuentra en la nave de la epístola, junto a la recientemente restaurada capilla de Santiago Apóstol, y es uno de los espacios de mayor tránsito del templo, al dar acceso al claustro y a las cuatro salas de exposición.

Su recuperación afecta a varios elementos de notable valor histórico y artístico como la bóveda de crucería con claves doradas, el retablo barroco del siglo XVII, ocho pinturas sobre lienzo y tabla, dos sepulcros medievales, una reja del siglo XVI y la propia portada de acceso al claustro, datada a finales del siglo XV.

Los trabajos han comenzado desde la parte superior, en la bóveda, con una limpieza superficial que continuará progresivamente hacia los muros, la cornisa, la portada y el retablo.

Antes de actuar sobre cada elemento, los restauradores tomarán micromuestras de los distintos materiales para analizar su composición y determinar los tratamientos más adecuados. En la bóveda, uno de los trabajos principales será la fijación y consolidación de los estratos de dorado para frenar las pérdidas producidas por el paso del tiempo.

RESTAURACIÓN

El retablo, procedente del antiguo Colegio de los Jesuitas de Segovia, presenta suciedad acumulada, manchas de humo de velas y pérdida de la capa pictórica.

Por ello, se actuará sobre el mismo para eliminar la suciedad, consolidar el soporte, limpiar el dorado y la policromía y restaurar las pinturas que lo componen. La imagen titular, el Cristo del Consuelo, ya fue restaurada en 2016, por lo que en esta ocasión únicamente recibirá un tratamiento de conservación.

Se tiene especial atención en la reja que cierra la capilla, una de las dos piezas del templo procedentes de la antigua catedral, forjada en 1508. Su superficie está ennegrecida por la oxidación y acumula suciedad.

La intervención incluirá la toma de muestras para identificar los materiales originales, limpieza mecánica y química, sellado y refuerzo de piezas y tratamiento de los focos de corrosión.

Los dos sepulcros que alberga la capilla, el del obispo Diego de Covarrubias y el del obispo de Segovia y arzobispo de Sevilla, Raimundo de Losana, no estuvieron siempre en este espacio. Fueron trasladados desde el trascoro a finales del siglo XVIII, lo que posiblemente causó alteraciones en su estructura.

La restauración consistirá en consolidar el soporte pétreo -alabastro en el caso de Covarrubias y piedra caliza en el de Losana-, limpiar los depósitos acumulados y eliminar capas de pintura blanca que cubren los conjuntos y ocultan su apariencia original.

OTRAS ACTUACIONES

La portada que comunica la capilla con el claustro es otro de los elementos singulares de esta intervención. Realizada a finales del siglo XV, procede de la antigua catedral románica y fue trasladada piedra a piedra hasta su ubicación actual.

Tras cinco siglos muestra pérdidas de material pétreo, de morteros y de la policromía y el dorado originales, además de oscurecimiento general de las superficies. Los trabajos incluirán limpieza, estudio de las policromías, eliminación de enlucidos y reintegración cromática, buscando una lectura coherente del conjunto que distinga claramente las partes originales de las restauradas.

Para minimizar el impacto de las obras sobre los visitantes -la catedral recibe más de medio millón al año-, se ha habilitado un pasillo con todas las medidas de seguridad que garantiza el acceso al claustro y a las salas de exposición durante toda la intervención.

En la parte inferior del andamiaje se han instalado paneles informativos con imágenes y datos sobre la restauración, el plan director y la historia del espacio, pensados precisamente para que el visitante pueda conocer y entender lo que se está haciendo.

Esta actuación eleva a 1.058.780 euros el gasto acumulado del Plan Director de capillas, desde su aprobación en 2015. En un contexto más amplio, el Cabildo ha destinado 6.072.630 euros a conservación y restauración en el conjunto del templo entre 2015 y 2025, lo que representa el 38 por ciento de sus gastos totales en ese periodo, cifrados en 16.174.831 euros.

La institución ha subrayado que el templo se autofinancia gracias a los ingresos generados por la venta de entradas, sin recurrir a financiación pública para estas intervenciones.