La Catedral de Valladolid acogerá el próximo martes el funeral de Helena Bianco, que tendrá una calle en la ciudad

Helena Bianco - LA VOZ

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Valladolid acogerá el próximo martes día 17 de noviembre, a las 18.00 horas, el funeral de la artista vallisoletana Helena Bianco, fallecida a los 78 años víctima de un cáncer neuroendocrino, mientras el Ayuntamiento trabaja ya para poner su nombre a una calle de la ciudad.

Así lo ha confirmado el alcalde, Jesús Julio Carnero, que ha anunciado la celebración del funeral después de que el Consistorio haya estado en contacto con la familia de la artista, el Arzobispado y el deán de la Catedral para organizar la ceremonia.

El primer edil ha señalado que toda la ciudad está invitada a este acto de despedida y ha destacado la vinculación de Helena Bianco con Valladolid, donde nació y cuya condición de ciudad ha sentido "siempre", por lo que ha defendido la necesidad de "rendir ese debido homenaje" a la artista.

Carnero ha explicado que todavía está por determinar qué vía recibirá su nombre, una decisión que ya ha sido comunicada a la familia y que se materializará una vez definida la ubicación.

El alcalde ha defendido esta iniciativa en reconocimiento a la trayectoria de la artista y a su vinculación con la ciudad, al considerar que, además de haber sido "una gran artista y una gran persona", ha sido "una grandísima vallisoletana".