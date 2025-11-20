CBC Valladolid, multado con 800 euros por la suspensión del partido contra la Cultural, fijado para el 17 de diciembre

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, en la visita al pabellón Pisuerga, donde se llevan a cabo obras de urgencia para reparar las cubiertas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Baloncesto Ciudad de Valladolid ha sido multado con 800 euros y la sufragación de todos los gastos originados por la suspensión del encuentro contra la Cultural y Deportiva Leonesa el pasado 1 de noviembre y de los derivados por la repetición del mismo, que ha sido fijada por el Comité Nacional de Competición para el próximo 17 de diciembre.

Según ha informado el club en un comunicado recogido por Europa Press, el partido de la Segunda FEB de baloncesto entre el UEMC Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa, que tuvo que suspenderse el pasado 1 de noviembre debido a las goteras en la cubierta del pabellón polideportivo Pisuerga, se disputará el miércoles 17 de diciembre a las 20.00 horas.

Así lo ha fallado el Comité Nacional de Competición de la Federación de Baloncesto de Castilla y León 19 días después de que el derbi no se pudiera disputar por las goteras en el pabellón, escenario que albergará el encuentro en la nueva fecha y en el que actualmente se llevan a cabo obras de urgencia para subsanar las filtraciones en las cubiertas de las instalaciones.

La resolución, asimismo, establece una multa económica de 800 euros para el UEMC Baloncesto Valladolid y la sufragación de todos los gastos originados por la suspensión del encuentro y de la repetición del mismo.

Cabe recordar que la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, aseguró días después de la suspensión que el Ayuntamiento asumiría el coste de la sanción que se impusiera al club vallisoletano por la suspensión del partido.

El Comité Nacional de Competición advierte de que la reincidencia de una situación similar está tipificada en el Reglamento Disciplinario de la FEB y conllevaría multas económicas superiores y sanciones deportivas.

El UEMC Baloncesto Valladolid ha recordado que los aficionados y aficionadas afectados podrán acceder al partido con las mismas entradas que en la fecha del 1 de noviembre en el caso de haberlas adquirido en taquilla, o a través de la web del club, o bien podrán solicitar la devolución del importe.

El club vallisoletano no tiene previsto partidos en el pabellón Pisuerga hasta el próximo 6 de diciembre, cuando se debe enfrentar al Insolac Caja 87 de Sevilla.

Mientras tanto, se llevan a cabo desde hace varios días las obras de reparación de la cubierta del Polideportivo Pisuerga, que según fuentes municipales "avanzan según lo previsto" y ya se ha finalizado la primera fase de aplicación de la imprimación sobre las zonas más afectadas de la cubierta.