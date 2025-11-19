El CCMD de Valladolid acoge este domingo 'El Cascanueces y yo', un viaje visual y musical para toda la familia

El Centro Cultural Miguel Delibes acoge el espectáculo 'El Cascanueces y yo', un viaje visual y musical lleno de encanto y magia para disfrutar en familia - JCYL

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes acoge este domingo, 23 de noviembre, el espectáculo 'El Cascanueces y yo', una combinación de música, baile, animaciones y efectos digitales, una actividad que se engloba en el ciclo 'Escolares y en Familia' de la temporada 2025-2026 impulsado por la Junta.

El espectáculo se podrá disfrutar en la Sala de Teatro Experimental, con dos pases, a las 12.30 horas y a las 17.30 horas y dirigido a un público familiar, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'El Cascanueces y yo' es un espectáculo en el que una pianista, una bailarina, animaciones y efectos digitales "narrarán este clásico como nunca, hasta conseguir que el público crea en hadas de azúcar".

El equipo artístico de este espectáculo reúne a destacados profesionales de diferentes disciplinas: Alexandra Dariescu, reconocida pianista internacional, quien se encarga de la interpretación y de su producción; Jenna Lee, prestigiosa coreógrafa británica; Yeast Culture, compañía referente en el desarrollo de experiencias inmersivas; el director Nick Hillel, especialista en proyectos escénicos innovadores; y el creador visual Adam Smith, quien está a cargo de la dirección artística y las animaciones.

Las entradas para el espectáculo, con precios de 15 euros y de diez euros para familias numerosas, desempleados, mayores de 65 años o personas con discapacidad, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com.