CCOO acusa a Rocío Lucas de insumisión y "partidismo" por "no acatar" ciertos aspectos de la Ley Orgánica

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León considera una "bajeza política" que la Junta anuncie su voluntad de "no acatar" determinados aspectos de la vigente Ley Orgánica sobre calificaciones y materias y considera que la consejera del ramo, Rocío Lucas, hace un uso "partidista" de la educación.

En este sentido, el sindicato se ha alarmado de que la Administración autonómica haya informado "una vez más" a través de los medios de comunicación, y no a través de los "foros reglamentarios", su voluntad de "no acatar" lo preceptuado en la vigente Ley Orgánica de Educación en lo relativo a calificaciones no numéricas en la ESO y a los currículos de determinadas asignaturas, como Historia y Filosofía, según un comunicado de CCOO recogido por Europa Press.

Además, el sindicato ha asegurado que utilizar este medio de difusión demuestra el "desprecio" de Lucas por el diálogo con las organizaciones sindicales y el Consejo Escolar de la Comunidad, lo cual es una "muestra más del uso que hace la consejera de su cargo para hacer política y no para mejorar la educación de nuestra Comunidad", ya que desde que se aprobó la nueva ley educativa, Lucas "solo piensa en llevar la contraria al Gobierno central saltándose la normativa actual permanentemente".

"Una actitud que es más propia de quien solo se preocupa de su carrera política que de quien gestiona un servicio público vital como es la educación", ha añadido el sindicato, por lo que ha adelantado que se plantea la posibilidad de denunciar este uso "espurio" en otras instancias además de la opinión pública.

La federación ha incidido que Lucas debe cumplir la legislación vigente, "tanto si le gusta como si no", y ha recordado que la anterior ley de educación, la LOMCE o 'Ley Wert', que "solamente fue apoyada por el Partido Popular, fue acatada".

Por ello, CCOO ha invitado a la máxima responsable de Educación en la Comunidad a que dimita de su cargo público "si quiere objetar, si quiere demostrar su insumisión" y, como una ciudadana de "a pie", denuncie cuantos aspectos de la vigente Ley Orgánica de Educación, "le parezcan negativos o mejorables".