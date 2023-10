CCOO advierte al presidente de los hosteleros de Valladolid de que "nadie está dispuesto a ser explotado"

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha advertido al presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Valladolid, Jaime Fernández, de que "nadie está dispuesto a ser explotado" después de unas declaraciones de éste en las que señalaba que "es muy difícil" que las personas desempleadas que reciben ayudas del Gobierno "quieran trabajar".

La Federación de Servicios de CCOO CyL sale al paso de esas declaraciones, en el comunicado recogido por Europa Press, y destaca que las personas trabajadoras "no están dispuestas a renunciar a sus derechos laborales, que se obvian con demasiada frecuencia en el sector de la hostelería".

El sindicato considera que "desde hace ya unos cuantos años, en el sector de la hostelería parece que sólo se buscan culpables a su situación" y reprochan a la patronal que no haga autocrítica y prefiera "tirar balones fuera".

CCOO interpreta que los empresarios aseguran que "la culpa es de las ayudas del Gobierno (que en el mejor de los casos es de 400 euros), de que no quieren trabajar el fin de semana, de que no hay gente formada, de que no quieren trabajar los festivos, de que no hay profesionales y de que no quieren hacer 10 horas al día".

Por eso se llega a la conclusión, apostillan, de que "la gente no quiere trabajar".

Pero CCOO considera que la hostelería "hace tiempo que se ha vuelto un sector aborrecido por las personas trabajadoras, que ya no están dispuestas a que las exploten y humillen por cuatro duros".

Así, reflexionan que en primer lugar "salieron" del sector los trabajadores españoles "en edad de trabajar", después los jóvenes, que "afortunadamente ahora tienen carreras, masters y en definitiva, formación y cultura". "Ahora mismo, son las personas inmigrantes las que también están empezando a padecer la triste realidad de la hostelería y están saliendo a cualquier otro sector", recalcan.

CCOO defiende que la gente "quiere trabajar, pero no está dispuesta a que le exploten más", pues primero busca "que se respeten sus derechos laborales" y después "que le paguen las horas que trabajan", al tiempo que se prefiere tener un contrato de jornada completa y no de media jornada o una categoría de camarero y no de ayudante.

"Y si hay que trabajar más por haber picos de clientes, también es justo que las personas trabajadoras ganen más. Y si tengo derecho a tener dos días de descanso a la semana, tenerlos. Y si tengo derecho a 50 días de vacaciones al año, contando los festivos, tenerlos", han continuado.

Finalmente, lanzan el mensaje a los empresarios de la hostelería, de que "los tiempos han cambiado, la mentalidad de las personas ha cambiado", pero reprochan que ellos "siguen anclados en las formas y maneras de trabajar de hace años donde media jornada son 12 horas".