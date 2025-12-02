CCOO afirma que el aumento de noviembre era previsible y pide que las ganancias repercutan en los salarios

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha considerado que el aumento del paro registrado el pasado mes de noviembre en Castilla y León --ha crecido en 1.035 personas, un 1,03 por ciento-- era "previsible" ya que ocurre tradicionalmente en el penúltimo mes del año.

En este sentido, ha destacado que el paro ha caído un 4,8 por ciento en la comparativa anual, "lo que corrobora la buena marcha de la economía en España --la media ha bajado un 6,23 por ciento-- y en Castilla y León".

El secretario de Empleo de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, ha defendido al respecto que para que la clase trabajadora siga ganando poder adquisitivo y capacidad de compra "es fundamental que los salarios suban de una manera importante". El objetivo, ha insistido, es que puedan hacer frente a los diferentes gastos que las familias soportan, "además de llegar de manera holgada a fin de mes".

En este sentido, ha recordado que CCOO reivindica un incremento del SMI respecto a la cifra acordada en 2025, que se situaba en los 1.184 euros, una reivindicación que responde al compromiso de España con la Carta Social Europea, que fija como referencia que el salario mínimo debe alcanzar el 60 por ciento del salario medio neto.

Moreno ha hecho un llamamiento al sentido de la responsabilidad de las patronales para que la buena marcha de la economía se traduzca en mejores salarios y llegue a las personas trabajadoras. "Tanto la negociación del AENC como en los sucesivos convenios sectoriales nos parece fundamental llegar a acuerdos que garanticen un aumento de los salarios por encima de lo que sube la vida", ha explicado.

Por último, ha exigido a la Junta de Castilla y León un mayor compromiso con las condiciones laborales de sus trabajadores, por un lado, y a través de las políticas activas de empleo, de competencia autonómica, para garantizar que los colectivos de la población más vulnerables o con más dificultad puedan incorporarse al mercado de trabajo, por otro.

El sindicalista ha insistido en que tiene que haber una mayor implicación por parte de la Junta de Castilla y León, "no solo para mantener los puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma, sino, además, para facilitar que nuevas inversiones aterricen en nuestro territorio y que se traduzca en nuevas inversiones que generen empleos de calidad y buenos salarios".