CCOO alerta de que la pobreza salarial en CyL afecta al 20,8% de los trabajadores

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este domingo de la situación de pobreza salarial que se vive en Castilla y León, ya que el 20,8 por ciento de los trabajadores "son pobres" al tener un salario por debajo de los 9.535 euros.

En este contexto, CCOO ha solicitado a la Junta que convoque la mesa del Diálogo Social, que ya solicitó a primeros de octubre y que no se ha convocado en lo que se lleva de legislatura, para abordar esta situación.

En este sentido, el sindicato ha señalado que los datos laborales de la Comunidad en el segundo trimestre de 2022 reflejan una realidad laboral que "constata" que "demasiadas personas" tienen contratos temporales (179.400 personas, es decir, el 21,8 por ciento de las asalariadas) y lo mismo pasa con la contratación a tiempo parcial que afecta a 148.500 personas (el 14,3 por ciento de las asalariadas).

Además, la mayoría de ellas "no optan de manera voluntaria" a esas formas de contratación, por ello la organización ha instado a que se "realice una reforma integral del trabajo a tiempo parcial que contribuya a reducir la parcialidad y reducir la temporalidad no justificada y no deseada".

La secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO de Castilla y León, Yolanda Martín, ha recalcado que este "es un porcentaje demasiado alto que una sociedad avanzada no se puede permitir", y "mucho menos si se tiene presente la actual situación de inflación".

CARENCIAS ENERGÉTICAS

En este marco, CCOO ha recordado que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en Castilla y León continuó con su escalada en septiembre al situarse en un diez por ciento sobre el dato de hace un año mientras los empresarios "siguen negándose a subir los salarios".

Como consecuencia de esta situación, el 8,7 por ciento de las personas de la Comunidad "tienen carencias energéticas", lo cual significa que casi 207.000 ciudadanos y ciudadanas no podrán calentar sus hogares este invierno.

Por tanto, "también hay que hacer frente a ese gran problema que es la pobreza energética", por lo que el sindicato ha reclamado "unos salarios justos que retribuyan a los trabajadores y trabajadoras de manera suficiente y que eviten la coexistencia de trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda".

"No solo se habla de pobreza monetaria, sino también de falta de participación social, es decir, si no se tiene un trabajo decente, se está fuera de todos los recursos sociales", ha apostillado Yolanda Martín.