CCOO alerta de que los primeros incendios en CyL se han convertido en "grandes problemas" por la falta de medios

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado de que los primeros incendios que se están produciendo en la Comunidad se están convirtiendo en "grandes problemas" por la falta de medios para combatirlos lo que evidencia para el sindicato que la "promesa" de convertir el operativo completamente al ámbito público es "una más de las mentiras del Consejero de Medio Ambiente y de la Junta", ya que continúa la licitación de medios a empresas privadas.

"Y aún estamos en abril", ha señalado el coordinador del sector de Administración Autonómica CYL FSC-CCOO, Juan Carlos Hernández, a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Así, ha detalldo que en El Bierzo, en un incendio de "80 hectáreas" solo estaba disponible "una motobomba de las ocho que existen en las zonas cercanas". "No ha habido ningún técnico en el incendio porque solo hay designada una guardia para ellos en cada provincia, pero ninguna guardia para conductores, por lo que no se pueden desplazar a la zona", ha añadido.

Situaciones parecidas se dan en otras provincias, como la de Zamora, que sufriendo "un incendio importante estos días de 130 hectáreas y para el que todavía no se activado "todo el operativo". "En algunas comarcas de máximo riesgo tienen operativa una motobomba de las cuatro existentes, solo tres agentes de guardia en la provincia y un solo técnico diario", ha lamentado.

De ahí que haya denunciado "una vez más, la incapacidad del Consejero y del director general de Medio Natural", a los que señalan como "el principal peligro" para los montes y también "para la salud e incluso la vida de los compañeros que se deben enfrentar a las consecuencias de la incapacidad de estos irresponsables".

Al hilo de estas palabras, ha incidido en las "falsas promesas" de la Junta de convertir el operativo completamente al ámbito público, lo que consideran "una más de las mentiras del Consejero de Medio Ambiente y de la Junta", al señalar que se sigue licitando medios a empresas privadas.

"Al personal propio le siguen sin pagar las horas extras de 2025, que fueron muchas por la oleada de grandes incendios que CyL sufrió.Actualmente están compensando con días de descanso, incluso coincidiendo con declaraciones de riesgo medio de incendios. Además, no han contratado todo el personal necesario para cubrir todas las dotaciones, ni siquiera han cubierto bajas por jubilación", finaliza.