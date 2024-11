CCOO avisa de que la "falta de plantilla" de Correos se "está sufriendo" en Valladolid

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha avisado de que la "falta de plantilla" de Correos se "está sufriendo" en Valladolid y ha exigido un plan de actividad y un convenio "digno" del servicio postal, así como concretar el Acuerdo Marco Estratégico que se tiene que desarrollar entre 2024 y 2028, del que "solo se ha concretado la financiación sin llegar a la mejora de las condiciones ni del servicio ni de las condiciones trabajo".

Así lo ha expuesto el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press en el que ha recordado tras el cese del anterior presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, se cerró "una etapa de desmantelamiento progresivo" y se nombró a Pedro Saura.

De este modo, el Gobierno abrió "una nueva etapa de negociación y diálogo social" que llevó a firmar en julio el Acuerdo Marco Estratégico basado en una "correcta financiación" del servicio postal, una cuestión que CCOO "valora" que se discuta sobre la base de reforzar el servicio pero sobre lo que advierte que "no es suficiente".

El segundo pilar del acuerdo era el Plan Estratégico, para CCOO "no válido" porque "se renuncia a la internacionalización, no quiere un Banco Postal propio y no apuesta seriamente por la paquetería". "Resumiendo, renuncia a la expansión y el crecimiento", ha lamentado el sindicato.

El tercer pilar es el convenio colectivo, donde CCOO quiere "mejora del salario, el empleo y los derechos para la plantilla de este servicio público", un punto donde la empresa propone la "congelación salarial, quitar pluses y aplicar un ERE", "en definitiva una desregularización y un ajuste en toda regla, un descuelgue del convenio vigente, ha advertido CCOO.

Asimismo, ha lamentado que la empresa "está dilatando la puesta en marcha de la mesa del futuro convenio" y ha asegurado que no va a permitir que "las personas trabajadoras paguen la mala gestión realizada hasta ahora". Además, el sindicato ha aseverado que tiene propuestas de viabilidad y mejora de la empresa además de los derechos laborales.

En este contexto, ha avisado de que la falta de plantilla actual "ya la está sufriendo la ciudadanía de Valladolid, recibiendo correos y notificaciones con retrasos, lo que puede causar graves perjuicios de un servicio público universal, además de la sobrecarga de trabajo en las fechas navideñas de las 600 personas que trabajan en la provincia".

De este modo, el sindicato propone que "se refuerce el servicio público postal, que se garantice la actividad para garantizar el empleo de calidad y un convenio digno que permita afrontar a la plantilla su trabajo y acabar con la precariedad, y tener, como en otras empresas del sector público, ya las 35 horas".

CCOO está movilizando a través de rondas de asambleas "para avanzar en los compromisos del Acuerdo, en que se reoriente el Plan Estratégico hacia el crecimiento, se acabe con el bloqueo del Convenio Colectivo y se acabe con los recortes". "Si no vemos avances, seguiremos con la presión y si es necesario iniciaremos movilizaciones", ha concluido el sindicato.