CCOO avisa que la vivienda se convierte en un "lujo" que "genera una fuga de talento que CyL no puede permitirse"

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) Castilla y León ha criticado la "precaria" situación de la vivienda para las personas jóvenes, pensionistas y personas más desfavorecidas, ya que esta se ha convertido en un "lujo inalcanzable" y supone "una fuga de talento que Castilla y León no puede permitirse".

A partir del estudio elaborado por el Consejo de la Juventud de España sobre el precio del alquiler en más de 50 ciudades, entre ellas varias de Castilla y León, el sindicato ha alertado de que "la combinación de contratos temporales, bajos salarios y horarios imposibles impide a la juventud emanciparse".

Asimismo, CCOO ha subrayado que la vivienda actúa como "un filtro de clase" y afecta principalmente a las mujeres, con salarios "más bajos y carreras interrumpidas por la conciliación familiar y personal" que hace que lo tengan "más difícil", además de a las personas migrantes que "se enfrentan a estigmas, más precariedad laboral y muchas más dificultades para alquilar".

Además, incluyen a las personas mayores, las personas "con pensiones mínimas" y especialmente mujeres, que han asegurado que "gastan gran parte de sus ingresos en la vivienda" y se quedan "sin recursos para otras necesidades básicas".

De esta manera, CCOO ha exigido que "se controlen los precios del alquiler, que se regulen en las zonas tensionadas y que se cree un parque público en alquiler asequible, suficiente y perdurable con inversión estable por parte de las administraciones tanto en ciudades como en las zonas rurales para dar cobertura a quienes lo necesiten". "Las personas jóvenes tienen derecho a quedarse en Castilla y León", ha defendido.

"Es necesaria la elaboración de un registro y movilización de viviendas vacías con planes de rehabilitación y eficiencia energética", ha sugerido el sindicato, para incidir en la necesidad de "dotar de ayudas graduales en función de la renta para las personas más desfavorecidas y en definitiva, un planeamiento urbanístico con perspectiva social".

JÓVENES Y VIVIENDA

Respecto a las personas más jóvenes, el sindicato ha reivindicado "acciones de empleo y formación que se adapten a sus necesidades y mejoren su empleabilidad y la calidad de su empleo", tales como contratos estables, subidas salariales ligadas a la realidad, jornadas previsibles y conciliación real.

"No pedimos imposibles, pedimos derechos", ha señalado la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales y Vivienda de CCOO de CyL, Yolanda Martín, quien ha reclamado "empleos estables y alquileres asequibles": "Lo demás son parches y excusas, sin vivienda digna y asequible no hay futuro.

Así, CCOO ha advertido que "reclamará el derecho a una vivienda digna y asequible en cada negociación" y si es necesario, "en las calles para garantizar que se pueda vivir con dignidad en Castilla y León", ya que consideran que "sin empleo digno y sin vivienda asequible no hay ciudadanía plena".