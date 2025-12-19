CCOO El Bierzo denuncia el cierre de la oficina del ECyL deFabero como "un nuevo golpe" a las comarcas mineras

CCOO El Bierzo se opone al cierre de la oficina del ECyL de Fabero (León). - CCOO

FABERO (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

CCOO de El Bierzo ha denunciado este viernes el cierre de la oficina del ECyL de Fabero, que supone "un nuevo golpe" y "desmantelamiento" de los servicios públicos en las cuencas mineras y en el medio rural.

Para el sindicato, esta medida contradice "frontalmente" el discurso institucional sobre la recuperación del empleo, la Transición Justa y la lucha contra la despoblación y vuelve a situar a Fabero y su entorno en una posición de "abandono".

Según ha explicado la organización sindical, esta situación afectará especialmente a colectivos ya "castigados" por el paro y la precariedad, como las personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 y 55 años y jóvenes, mayoritarios en el territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado CCOO El Bierzo.

El sindicato ha advertido también de las dificultades añadidas que esta decisión generará a las personas demandantes de empleo, que se verán obligadas a desplazarse para realizar trámites presenciales, en un contexto marcado además por una digitalización "impuesta" que no tiene en cuenta las carencias tecnológicas ni la falta de acceso a medios digitales en parte de la población.

A ello se suma la pérdida de empleo público directo e indirecto y el deterioro de las condiciones laborales del personal del ECyL y el impacto negativo que el cierre tendrá sobre el comercio local y la actividad económica cotidiana de Fabero, tanto por la desaparición de los propios puestos de trabajo como por la menor presencia de personas usuarias del servicio, generando un nuevo 'efecto dominó' de debilitamiento del tejido social y económico.

El secretario comarcal de CCOO El Bierzo, Roberto Echegaray, ha señalado que cerrar la oficina del ECyL de Fabero es "un nuevo golpe" a las comarcas mineras, al tiempo que ha añadido que la Junta "promete con una mano y da un nuevo golpe con la otra".

SIN SERVICIOS PÚBLICOS "NO HAY FUTURO"

En este sentido, Echegaray se ha preguntado esta es la forma con la que la Junta pretende recuperar el empleo en la comarca y ha recordando que "sin servicios públicos no hay empleo ni futuro para Fabero". Desde el sindicato se denuncia además la falta de diálogo social y de información previa, ya que se trata de una decisión adoptada sin negociación con las organizaciones sindicales ni con el territorio afectado.

Para CCOO, cerrar servicios públicos en el medio rural no solo no combate la despoblación, sino que la acelera, incrementando la brecha territorial y social y atacando directamente la igualdad de oportunidades en función del lugar de residencia. "Este cierre castiga a la clase trabajadora más vulnerable y a quienes viven en el medio rural", ha insistido Echegaray, quien ha recalcado que la Transición Justa "no puede hacerse cerrando oficinas y alejando los servicios de la gente".

En este contexto, CCOO El Bierzo ha exigido a la Junta de Castilla y León la rectificación "inmediata" de esta decisión, el mantenimiento de la oficina del ECyL de Fabero y una "apuesta real" por el refuerzo de los servicios públicos como herramienta "imprescindible" para la creación de empleo, la cohesión territorial y el futuro de las comarcas mineras.