CCOO de Castilla y León compromete un "esfuerzo" para resolver dudas de trabajadores migrantes por la regularización

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha recalcado que "la regularización es una herramienta en la que se va a conseguir que las personas migrantes consigan un trabajo con condiciones laborales idénticas" a las de los trabajadores autóctonos y por ello ha explicado que el sindicato va a hacer un "esfuerzo" por trabajar junto a estos ciudadanos extranjeros para resolver las dudas sobre el proceso.

Fernández de los Muros ha participado en la Jornada sobre extranjería, arraigos, regularización y trabajo organizada por el sindicato, a la que han asistido la Secretaría Confederal de Migraciones, Juana de la Puente, y el secretario de Empleo Protección Social e Inmigraciones de CCOO Castilla y León, Javier Moreno.

Fernández de los Muros ha explicado que han convocado esta jornada en la sede del sindicato en Valladolid "para procurar resolver las dudas de los trabajadores y las trabajadoras migrantes" sobre el proceso de regularización y el reglamento de extranjería.

También se les ha hablado del Reglamento de Extranjería y se les ha presentado los Centros de Información para personas Trabajadoras Extranjeras (CITES) de CCOO, dedicados a la información y asesoramiento laboral en todas las provincias de Castilla y León que "pueden seguir ayudándoles a lo largo del tiempo en todas las cuestiones que tengan que plantear, no solamente con su regularización, sino también con sus condiciones de trabajo".

En este sentido, Moreno ha destacado la conveniencia de convocar esta jornada, porque considera que en el momento actual "hay muchas incertidumbres, sobre todo en las personas migrantes que quieren regularizar su situación administrativa", pues más allá de la actual normativa, "desde la entrada en vigor del reglamento en mayo del año pasado, lo que se habla es "de un nuevo proceso de regularización", que matiza que se negocia actualmente con el Gobierno.

Por ello, apunta que se debe ver "cuáles van a ser las condiciones y finalizando ya lo que sería el texto normativo que posteriormente tendrá que pasarse a publicar" y, por lo tanto, hacerse efectivo.

La dirigente sindical ha señalado que Comisiones Obreras "ha cogido esta bandera desde hace muchos años de defensa de las personas migrantes" y ha destacado que "las personas migrantes vienen a este país para generar empleo" y que "en el caso de Castilla y León además nos están ayudando a aumentar demográficamente la población y también a sentarse en las zonas rurales".

BULOS Y ENGAÑOS EN REDES SOCIALES

Moreno se ha referido también a "mafias, gente aprovechada" que se beneficia de la situación de los migrantes y su "desconocimiento" para pedirles dinero. Por ello, Juana de la Puente, ha añadido la necesidad de "desmontar sobre todo bulos que puede haber" y "oportunismo por parte de algunos", ya que ha apuntado que se han detectado "anuncios de agencia de viajes, ni siquiera de abogados, ofreciéndole a la gente tramitar la regularización a cambio de un precio bastante grande cuando es un trámite que en principio va a ser totalmente gratuito".

El sindicato, por ello, se ha mostrado dispuesto a "asumir esa tramitación" porque su papel "sobre todo es defender los derechos de las personas trabajadoras" y, así, ha recalcado que "no puede haber mayor defensa que tener a las personas migrantes totalmente regularizadas".

En este sentido, Fernández de los Muros ha considerado que la "obligación" del sindicato es "atenderles, ayudarles y además estarles muy agradecidos", ha subrayado Fernández de los Muros, quien ha insistido en que "nadie se va de su tierra por nada" y que los migrantes vienen "para intentar tener una mejor calidad de vida" pese a que, ha apostillado, haya "quien lo quiere negar".

La secretaria general de CCOO Castilla y León ha concluido al subrayar que afirma que el sindicato va a "hacer ese esfuerzo" por conseguir que los trabajadores migrantes tengan "condiciones laborales idénticas" a las de los trabajadores autóctonos.