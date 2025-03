CCOO considera insuficientes las medidas para el Zambrana y lamenta que se señale a trabajadores por no comunicar bajas

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León y la sección sindical de CCOO en Zambrana ha lamentado las medidas "insuficientes" que anunció ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sobre el centro de menores Zambrana, al tiempo que "no tolera" que se "culpabilice" a los trabajadores por no comunicar las bajas.

La federación, recuerda a través de un comunicado, convocó una concentración a las puertas de la Consejería el 14 de marzo y, aunque no recibieron a los miembros de la Federación, trasladaron a la Consejería una batería de propuestas de mejoras que incluía algunas como "auditorías inmediatas en los centros de menores que son competencia de la Junta; la reversión de las externalizaciones de los servicios sociales y la suspensión de las licitaciones a la baja y la revisión de los pliegos, o exigir protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas".

Además, la Federación también proponía la creación de recursos específicos con una ratio "adecuada" y la obligación de realizar la atención directa por educadores y educadoras sociales "y no se incluyan a otros profesionales" que, a su juicio, "hacen que haya un problema de intrusismo profesional en el sector".

"Las medidas anunciadas no cumplen la totalidad de estas demandas. La Federación de Enseñanza valora la dotación de mayor personal de vigilancia, aunque éstos no formen parte de las unidades, así como de la figura de Auxiliar de Control Educativo, éstos sí, formando parte de las unidades. También se muestra conforme con que se hayan tomado en consideración las reclamaciones del sindicato en tanto a la cobertura de ausencias a fin de poder mantener las ratios, pero siguen haciendo falta más medidas", detallan.

Asimismo, CCOO "no tolera" que la Junta "culpabilice" a las personas trabajadoras de no comunicar las ausencias al puesto de trabajo. "No podemos más que sorprendernos con que la Consejera no se pare a analizar el porqué de, con unas ratios sobre el papel por encima de la media nacional, el volumen de bajas o incapacidades temporales por contingencias comunes que menciona, es actualmente del 20 por ciento del total del personal de atención directa", señalan desde la Federación.