CCOO cree que a Pollán le quedan "grande" la palabra "respeto" y lamenta que actúe como portavoz de Vox

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León, Vicente Andrés, ha asegurado que las palabras "respeto y democracia" que ha utilizado hoy el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en su discurso le quedan "grandes" al tiempo que ha lamentado que haya actuado como "portavoz" de Vox.

El responsable sindical ha sido crítico con la intervención que el presidente del Parlamento autonómico ha tenido con motivo del 42 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Andrés ha mostrado su sorpresa por la utilización de la palabra "respeto" cuando, a su juicio, es lo que no ha habido durante el tiempo que su formación política ha estado en el Gobierno.

"Nos han tratado de ningunear permanentemente desde que llegaron al Gobierno. Por lo tanto, utilizar la palabra respeto, utilizar la palabra democracia le queda grande porque es justo lo que no han hecho cuando han estado gobernando", ha apostillado.

Durante su análisis, Andrés ha afeado a Pollán que haya actuado como "portavoz" de un partido --en referencia a Vox-- que ahora es "minoritario" y no hacerlo como "presidente de las Cortes" y que "más que plantear cosas para Castilla y León, ha ido contra las instituciones".

"No estamos de acuerdo con su discurso, creo que es negativo para la Comunidad y lo único que ha dicho que se acoge un poco o se ajusta más a lo que está pasando, que es que efectivamente el Estatuto no ha cumplido los objetivos que se marcaba, es una comunidad con desequilibrios, con despoblación, en envejecimiento... y eso no es la filosofía del Estatuto de Autonomía sino la realidad y frente a eso tampoco ha mostrado una preocupación ni lo ha situado como un desafío a superar, simplemente ha hecho de notario de que efectivamente aquí las cosas están muy mal", ha abundado.

Por último, Andrés ha calificado de "inaudito" que haya empezado su discurso aludiendo a que "no cree en las autonomías", por lo que, en sus palabras, todo su intervención está "absolutamente deslegitimada".