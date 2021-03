CCOO cree que PSOECyL está "legitimado" y pide un cambio de políticas porque no son los "enemigos de Igea y del PP"

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, considera que el PSOECyL está "legitimado" para presentar la moción de censura al tiempo que asegura que lo que quieren es un cambio de "actitud y políticas" porque no son los "enemigos de Igea y el PP".

En declaraciones a Europa Press, Andrés ha asegurado que se trata de una decisión política "legítima" que toma el partido que ganó las elecciones de Castilla y León y que no es aislada ya que, a su juicio, responde a una "estrategia global", tras las presentadas en Madrid y Murcia.

Para el dirigente de CCOO la situación es "insostenible", algo que, ha advertido, llevan denunciando desde hace tiempo en sus comparecencias ante la prensa. "Hay una actitud de Gobierno de pelea, de destrucción contra todos, un clima de beligerancia contra todo aquello que no sean ellos mismos encabezado fundamentalmente por el vicepresidente pero consentido por el presidente", ha resumido.

En este punto, ha aseverado el que era de "prever" que se diera este paso y lo que reclama CCOO es que haya un cambio de "políticas y de actitud" hacia los ciudadanos y la sociedad. "Nosotros no somos el enemigo, los ciudadanos no son los enemigos de Igea y del PP, somos los ciudadanos que vivimos en Castilla y León y que tenemos voz y propuestas y Mañueco no lo ha sabido leer. O hay cambio de Gobierno o hay cambio de actitud pero la situación es insufrible", ha continuado.

Andrés desconoce si la moción saldrá adelante, pero en lo que sí confía es en que, al menos, valga para que haya un cambio de actitud y de trato con la sociedad civil. "No merecemos un Gobierno que esté contra los ciudadanos", ha apostillado.

Por último, cuestionado sobre si este es el momento más idóneo para presentar la moción de censura, Andrés reconoce que quizá el momento no es el "mejor", pero que la política, al igual que la vida siguen a pesar de la pandemia y hay que tomar "grandes decisiones". "Quizá epidemiológicamente hablando puede ser un buen momento. Hace dos meses la situación era terrible y a lo mejor dentro de dos meses también porque la cuarta ola puede estar ahí. Pero insisto en que lo que demandamos es otra forma de Gobernar con los ciudadanos sea con este o con el que salga de la moción. Tiene que haber sensibilidad y reconciliación con los ciudadanos y las organizaciones civiles que ahora están enfrentadas en su totalidad con el Gobierno", ha concluido.