CCOO cuenta ya con una red de más de 60 sindicalistas en CyL para atender a migrantes que soliciten regularización

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PREESS) -

CCOO ha seleccionado ya a más de 60 sindicalistas que registrarán las solicitudes de los migrantes que soliciten regularización en las sedes de la organización ante la posibilidad de que de "manera inmediata" entre en vigor el Real Decreto sobre la Regularización Extraordinaria de Extranjeros.

Estos sindicalistas orientarán y asesorarán a los solicitantes en las sedes de todas las capitales de Castilla y León, Ponferrada (León), Aranda de Duero (Burgos), Miranda de Ebro (Burgos), Medina del Campo (Valladolid), Benavente (Zamora) y Cuéllar (Segovia).

El secretario de empleo, protección social y migraciones de CCOO CyL, Javier Moreno, ha mantenido este jueves la primera reunión con los más de 60 sindicalistas que la organización ha integrado en su red logística para colaborar con el Gobierno en la regularización de extranjeros.

Moreno ha explicado que las funciones que tendrá este grupo serán de asesoramiento técnico con el fin de ayudar a los trabajadores migrantes a entender los requisitos legales para obtener los papeles.

A este respecto, ha hecho un llamamiento a las personas migrantes a las que ha recordado que aún no se puede tramitar la solicitud, por lo que les ha alertado sobre falsas gestorías que "se aprovechan de la desesperación y el desconocimiento de los migrantes".

El dirigente sindical ha lamentado que la "picaresca se cebe con estas personas" a las que cobran incluso un adelanto, cuando la tramitación es gratuita tanto telemáticamente a través de la sede electrónica Mercurio de las Oficinas de Extranjería y presencialmente en las sedes de Correos y Seguridad Social habilitadas como en los puntos de atención de CCOO".

Por esta razón, Moreno ha animado a las personas migrantes en situación irregular a que se acerquen desde ya a la sede del sindicato donde los puntos de atención pueden asesorarles, aunque todavía no se pueden tramitar los expedientes, porque el Real Decreto para la Regularización de Personas Extranjeras está pendiente de aprobación.