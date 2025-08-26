CCOO CyL acusa a la Junta de continuar con medios inactivos y paralizados en el operativo de incendios forestales

Sostiene que durante este lunes cinco camiones autobomba y sus diez bomberos forestales permanecieron parados todo el día en León en sus bases

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Castilla y León ha acusado a la Junta de continuar con medios inactivos y paralizados en el operativo de incendios forestales, algo que, como así añade, se produjo durante la jornada de este lunes cuando cinco camiones autobomba y sus diez bomberos forestales permanecieron parados todo el día en León en sus bases.

Para CCOO, la jornada de ayer volvió a poner en evidencia la "grave falta de coordinación y planificación en la gestión del operativo de prevención y extinción de incendios de la Junta", pues, como así insiste, de los 17 dotaciones completas de bomberos forestales, 34 bomberas forestales disponibles, para los 17 camiones autobomba --denominados en el operativo como Charlis--que forman parte del operativo de incendios, asegura tener constancia de que cinco de estos camiones, con base en Riaño, Cistierna, Rio Camba, Vegas del Condado y la Vecilla, permanecieron en base durante toda la jornada, sin ser activados a pesar de la situación que se esta viviendo en la provincia con multitud de fuegos, muchos de ellos en IGR 2.

A todo lo anterior suma la falta de personal, al menos en alguno de los turnos de trabajo, en muchas de las torretas de vigilancia, dejando sin la imprescindible primera línea de detección al dispositivo de prevención y extinción de incendios.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Castilla y León, a través de un comunicado recogido por Europa Press, censura que "si al vacio en la observación se suma la inactividad forzada de algunas de las dotaciones de Charlies, junto con un sistema fallido que utiliza la Junta para las comunicaciones, todo ello demuestra un "preocupante descontrol" en la utilización de medios propios.

Por ello, CCOO advierte de que los recursos disponibles "no se gestionan con rigor ni con responsabilidad, ya que mantener estos camiones parados y torres de vigilancia vacías, en la situación actual, resulta inaceptable para la sociedad de Castilla y León y en especial para una provincia tan castigada por los incendios como es León", de ahí que vuelva a exigir la dimisión del consejero de Medio Ambiente y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Y es que CCOO insiste en que el modelo operativo del que presume el consejero Quiñones, "flexible y privatizado, ha fracasado por completo por insuficiente e ineficaz", ante lo cual urge un cambio de modelo porque "los incendios no esperan y la negligencia en la gestión está costando caro: hectáreas quemadas, vidas en riesgo y un patrimonio natural devastado".

Para el sindicato la solución pasa por un operativo de prevención y extinción de incendios cien por cien publico, bien dimensionado, con puestos de trabajo estables y dignos y con la categoría de bombero forestal reconocida como exige la Ley de Bomberos aprobada el año pasado en este país.