CCOO CyL insta a la Junta a que ejecute con celeridad las ayudas para los afectados por los incendios

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, insta a la Junta a que ejecute con celeridad las ayudas para los damnificados por los incendios, al considerarlas imprescindibles para la reconstrucción de viviendas, carreteras y pueblos.

Tras conocer el paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, con un montante de 114 millones de euros, Fernández apunta que "se debe dar absoluta prioridad al mantenimiento del empleo en esta zonas afectadas", así como preservar la vida y la economía del sector primario, el más importante en estas provincias", ante lo cual pone a disposición de los afectados los servicios del sindicato para asesorarles sobre las ayudas y sobre todo aquello que necesiten.

En este sentido, CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, reitera la urgencia de dar apoyo económico a las familias que han visto arder sus casas, sus explotaciones, su entorno y el lugar en el que han nacido y viven, y ello a través de esos 114 millones aprobados y ampliables.

INVERTIR EN LUGAR DE INDEMNIZAR

La secretaria general advierte de que estas ayudas superan en cuantías el presupuesto en materia de prevención de incendios, tras recordar que el propio presidente de la Junta reconoció que se han invertido 74 en prevención. "Lo natural es invertir antes y no después para evitar tanto destrozo y tantos daños, vidas humanas incluidas", ha lamentado Fernández, quien ha insistido en la prevención para "no tener que llegar a esta tragedia".

A su juicio, el problema no es el cambio climático, "el problema es la política anti incendios y la gestión de los recursos, que no es efectiva ni acorde a los riesgos actuales", pues, como así añade, "no es de recibo seguir escuchando, día tras día, como excusa para eludir responsabilidades, que el problema es la excepcional situación climática. El cambio climático hace tiempo que ha venido, y ha venido para quedarse".

Respecto a las ayudas anunciadas, insiste en pedir urgencia en su aplicación, "que lleguen a cada agricultor, ganadero, a cada autónomo, a cada familia y a cada pueblo" y que las msimas se sumen a las que apruebe el Estado. "Apostamos por las ayudas al empleo referidas a solicitar al Ministerio de Trabajo los ERTE por fuerza mayor", por lo que confía en que será el Ministerio el que los facilite y los apruebe.