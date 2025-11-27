CCOO demanda "garantías" al Gobierno para firmar el acuerdo de subida salarial a funcionarios tras "incumplimientos"

Unai Sordo (3 d), momentos anes de participar en una jornada sobre Diálogo Social. - CCOO

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario Federal de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que los acuerdos incumplidos del Gobierno desde 2022 les ha llevado a no firmar el acuerdo para la subida salarial de los funcionarios que el Gobierno ha cerrado con UGT y CSIF y "demanda garantías" para dar su visto bueno.

"En este momento, estamos instando al Gobierno, sabiendo que se ha avanzado en este acuerdo y que muchas de las materias que se recogen han sido planteadas por CCOO, a un compromiso sobre la materialización del acuerdo del 22 que en algunos aspectos no se ha materializado, como la carrera profesional en determinados niveles o la posibilidad de utilizar la jubilación parcial", ha detallado después de participar en el congreso 'El Diálogo Social en un mundo en transición' de la Universidad de Valladolid (UVA).

Sordo insiste en "demandar garantías" al Ejecutivo central para que se cumplan "estas cuestiones", que de momento, suponen "insuficiencias" para firmar el acuerdo. "Veremos lo que ocurre en las próximas horas", ha zanjado.