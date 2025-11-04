CCOO destaca la reducción del paro interanual y el aumento de la afiliación y ve "alcanzable" el pleno empleo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, ha destacado la "tendencia positiva" a la baja del desempleo en la Comunidad Autónoma en términos interanuales (-4,58 por ciento) acompasada con un incremento de la afiliación (+1,42 por ciento) y ha reivindicado como "objetivo alcanzable" el pleno empleo en la Comunidad Autónoma y en el conjunto del país.

No obstante, Moreno ha recordado que el paro ha aumentado un 2,6 por ciento respecto al mes de septiembre desde cuando ha sumado 2.545 desempleados, el mayor aumento en cifras absolutas de todo el país. De hecho, Castilla y León ha vuelto a superar de nuevo la barrera de los 100.000 desempleados con un total de 100.568 personas sin empleo.

El secretario de Empleo de CCOO en Castilla y León ha destacado por otro lado que la afiliación media a la Seguridad Social ha superado la barrera del millón con un total de 1.003.144, lo que demuestra el "buen estado de salud" del mercado de trabajo en la Comunidad, lo que repercute "de manera positiva" en los márgenes empresariales que el sindicalista ha situado "en máximos históricos" y con beneficios generalizados en todos los sectores de la producción y de los servicios.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de las asociaciones empresariales en Castilla y León a través de la negociación colectiva para llegar a acuerdos "con el objetivo de repartir de una manera justa la riqueza que las personas trabajadoras generamos en las empresas".

Javier Moreno ha reclamado al respecto un aumento "decidido" de los salarios que permita recuperar poder de compra "y, de esta manera, contribuir a que la economía siga cumpliendo con las previsiones". Asimismo, ha vuelto a insistir en la necesidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales lo que beneficiaría al 89 por ciento de los trabajadores del sector privado en Castilla y León.

Por último, ha cargado contra la "política de privatización y desmantelamiento de lo público" de la Junta de Castilla y León y ha puesto como ejemplo el operativo de prevención y extinción de incendios donde ve que "empeora la calidad de los empleos, con salarios bajos y amplias jornadas laborales". Moreno ha explicado además que esta realidad empeora la prestación de los servicios "que cada vez son de menor calidad y, por tanto, la ciudadanía cada vez se ve más desprotegida".