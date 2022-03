CCOO e inmigrantes de CyL recuerdan su importancia a Mañueco y expresan preocupación si Vox entra en el gobierno

La secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO cree que los CITE y otro tipo de ayudas a la población puedan correr peligro

Comisiones Obreras y 52 asociaciones han enviado una carta al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, para recordar la importancia de la inmigración en Castilla y León así como los compromisos que tiene adquirido el futuro gobierno con esta población.

Se trata de una iniciativa de CCOO, que ha contactado con las asociaciones y entidades que trabajan con inmigrantes y emigrantes para visibilizar y valorar las aportaciones de esta población.

Precisamente se hace en un momento "delicado" porque si la "ultraderecha" se incorpora al gobierno "va a ser un peligro para los avances de estos años", ha señalado la secretaria de Empleo y Migraciones, Nieves Granados, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto al técnico del Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE) de Burgos, Mohamed Chograni; la secretaria de la Asociación de Mexicanos en Castilla y León (AMCyL), Mitzin Mariana Trápaga; y Julio César García, de la asociación de dominicanos María Trinidad Sánchez.

Granados ha señalado que la Junta ha valorado siempre la aportación de los inmigrantes y ha expresado el temor de que ello pueda variar sin se incorporan al gobierno otras fuerzas con "planteamientos y valores diferentes".

Precisamente por ello, en la carta recogen la importancia de las aportaciones de estas personas, para lo que han contado con su opinión, dado que la iniciativa se ha transmitido a diversas asociaciones de inmigrantes y ha obtenido una respuesta "muy positiva", ya que a pesar del poco tiempo del que se ha dispuesto para hacerlo han conseguido la adhesión de 52 asociaciones y entidades.

La responsable de CCOO considera que van "en la dirección correcta" al hacer este recuerdo y exigencia al futuro gobierno de Castilla y León y en recordar al PP los compromisos adquiridos con este colectivo.

Granados ha asegurado que el sindicato está "al lado" de los trabajadores extranjeros que llegan a la Comunidad a buscarse una "nueva vida" y contribuir a las empresas, la sociedad y, también, a los "sueños" de la población de la Comunidad, en la que ha recordado que hay más de 62.000 trabajadores extranjeros afiliados a Seguridad Social, lo que supone una contribución "muy importante" también económicamente.

DIVERSIDAD CULTURAL

Tal y como se recoge en la carta, en la Comunidad hay 144.000 personas extranjeras de más de 100 países distintos y son más de 32.000 las que han adquirido la nacionalidad española desde 2013.

En este sentido, se recuerda que la Comunidad destaca por la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población y los migrantes hacen una aportación "fundamental" para frenar la despoblación.

Con ello, ha señalado Granados, se contribuye a garantizar el mantenimiento de los servicios públicos porque la despoblación acarrea que no se puedan llevar servicios a sitios más distantes y poco poblados, pero con la incorporación de estas personas, de las que una de cada cinco vive en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Además, ha señalado que trabajan en el campo, como cuidadores y otros sectores en los que están empleados por debajo de su capacidad y experiencia y en los sectores más precarizados. Asimismo, ha señalado que se trata de un colectivo "importante" y puede serlo más, ya que supone un 5 por ciento de la población de Castilla y León, por debajo de la media nacional, y la Comunidad es "tierra de acogida".

A este respecto, la responsable de CCOO ha advertido de que para que lo sea y la Comunidad cumpla sus obligaciones, puesto que acogida e integración competencia de la Comunidad, exigen que se siga "dando pasos" para contribuir a la inserción social y laboral de los trabajadores extranjeros que ciudadanos de Castilla y León.

En la carta se recuerda que el artículo 70 del Estatuto de Autonomía recoge la competencia en esta materia, pero además hay una Ley de Integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, un Plan Estratégico de Cohesión Social con las personas inmigrantes y convivencia intercultural en Castilla y León y un Pacto Social contra la discriminación y la gestión de la diversidad cultural en la Comunidad.

Precisamente en éste último la Junta considera la diversidad como enriquecimiento de la población y la región, pero a pesar de ello Granados cree que es una "asignatura pendiente" porque a pesar de que se ha apoyado a través de distintas medidas la integración de esta población "hay que ir mucho más allá".

"Llevamos una trayectoria en la gestión de esta diversidad cultural, en el reconocimiento de sus derechos, pero queda mucho camino por recorrer", ha señalado la responsable de CCOO, quien ha advertido de que si en este momento se "interrumpe" esta acogida van a tener que "empezar de cero" después de todo el camino recorrido y los derechos logrados.

PELIGROS

Nieves Granados ha incidido en que precisamente el sindicato trata de ayudar a los trabajadores inmigrantes a través de los CITE, que permite asesorar en cualquier trámite, no sólo laboral, pero también conocer sus demandas. Estos centros --que atienden también a población española que sale a otros países en búsqueda de nuevas oportunidades-- están financiados por la Junta gracias a los acuerdos del Diálogo Social y sus servicios son muy demandados, por los que esperan que se mantengan porque, a su juicio, "corren peligro".

En este contexto, los dos representantes de las asociaciones de inmigrantes que han participado en la rueda de prensa han coincidido al señalar el activo que supone esta población.

Así, Julio César García ha destacado la aportación que hace esta población a la natalidad, ya que los inmigrantes tienen muchos niños y son una población creciente, por lo que ayuda a luchar contra la despoblación.

Sin embargo, ha pedido más oportunidades para los inmigrantes, que están preparados y bien formados porque hay un "sinnúmero de jóvenes" trabajando en hostelería pero no se ven en las administraciones un conductor o un policía, por ejemplo, cuando tienen el mismo derecho a trabajar en instituciones y empresas y además aportan mucho a la Seguridad Social. Por ello, espera que el próximo presidente de Castilla y León les tenga "muy en cuenta", tras lo que ha avisado al PP que tiene que tener en cuenta que "los de Vox no quieren saber de la inmigración".

Por su parte, Mitzin Mariana Trápaga ha criticado el adelanto electoral, que a su juicio "no se justificaba de ninguna manera", algo que ha reprochado al presidente en funciones no sólo desde el punto de vista de los inmigrantes sino también de ciudadanos y trabajadores de Castilla y León por haber paralizado un gobierno de coalición que "funcionaba", sobre todo "en circunstancias de pandemia y guerra en Europa", por lo que no entiende la decisión.

Dicho esto, Trápaga, al igual que García, ha incidido en que hay inmigrantes "muy cualificados", con mucho talento y experiencia que se "desperdicia", con médicos, profesores o ingenieros que no están en puestos que podrían desempeñar sin entender el por qué, ya que además de estar cualificados y tener homologados sus títulos no acceden a estos trabajos. "Esta situación no facilita muchas veces la integración", ha apuntado.

Finalmente, ha reclamado que se ayude a la integración porque todos viven en la Comunidad y son o serán españoles. "Tenemos que estar todos unidos", ha afirmado la secretaria de AMCyL, quien considera que no tiene que haber diferencia por haber nacido en otro país desde el que llegan estas personas, la "inmensa mayoría" acuden "con paz", quieren un mejor futuro para sus hijos y cree que "hay que brindarles estas oportunidades".