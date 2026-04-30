CCOO lamenta que el calendario escolar se ajuste al eclesiástico y exige una "negociación real"

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ha denunciado que el borrador de calendario escolar para el curso 2026-2027 presentado por la Consejería de Educación "no responde a ningún modelo pedagógico coherente, sino que su estructura de tiempos, trimestres y periodos de descanso está subordinada, una vez más, al calendario de la Iglesia Católica", por lo que ha exigido una negociación "real".

"En un sistema educativo público, laico y financiado con fondos de toda la ciudadanía, esto resulta constitucionalmente cuestionable y pedagógicamente injustificable. El calendario escolar del curso 2026-2027 vuelve a presentar tres trimestres de duración muy desigual, con un segundo trimestre especialmente corto", resume la organización a través de un comunicado.

Esta "desproporción", añade, tiene consecuencias "directas" en el aula, al incidir en que el profesorado "se ve forzado a comprimir ritmos y evaluaciones en periodos que no responden a ningún criterio de progresión del aprendizaje".

La investigación educativa acredita, según recuerdan, que los periodos de descanso "excesivamente largos perjudican de forma especial al alumnado en situación de vulnerabilidad", algo que no aparece en la "propuesta" de la Consejería.

CCOO denuncia además que el proceso de elaboración del calendario se ha llevado a cabo sin una negociación "real". "La Consejería presenta un borrador cerrado, convoca a los sindicatos con apenas días de margen y aprueba el calendario con cambios mínimos. Los sindicatos somos convocados para legitimar una decisión ya tomada, no para construirla", ha insistido CCOO para exigir una verdadera negociación y no mera apariencia".

El sindicato exige a la Consejería la constitución "inmediata" de una mesa de trabajo "específica", con participación de sindicatos, equipos directivos y familias que aborde la duración y distribución de los trimestres desde criterios de progresión del aprendizaje y evaluación continua; la ubicación de los periodos vacacionales en función del bienestar cognitivo del alumnado, con atención especial al alumnado vulnerable; la jornada diaria y semanal -bloques lectivos, recreos y evidencias sobre el modelo más beneficioso para el aprendizaje-; y la elaboración de un documento de criterios pedagógicos vinculantes para todos los calendarios escolares futuros.

"La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León no prestará su firma a ningún acuerdo que no incluya el compromiso expreso de abrir ese proceso de negociación integral. El alumnado de Castilla y León merece un calendario diseñado para aprender", ha añadido.