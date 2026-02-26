CCOO lleva a la Junta a los tribuales por negar vacaciones y permisos a bomberos forestales de Zamora

Archivo - Camiones autobomba recientemente adquiridos por la Junta. - JCYL - Archivo

ZAMORA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una demanda de conflicto colectivo en el Juzgado de lo Social de Zamora por las condiciones laborales del personal del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, a cuyos trabajadores se les niegan "sistemáticamente" vacaciones y permisos laborales.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha censurado los criterios y decisiones que respecto a estos bomberos forestales que se toman en la Delegación Territorial de Zamora con criterios provinciales que entienden que están tomados "al margen" de la Ley y del propio convenio colectivo.

En este sentido, ha explicado que los trabajadores, a los que aseguran que "sólo se les ve" en verano en los incendios, tienen que soportar "la denegación sistemática de las vacaciones y de otros permisos laborales".

Esta denegación, que el sindicato considera "ilegal", no se produce en verano cuando hay riesgo de incendios y podría entenderse razonable (como así prevé el convenio colectivo), sino en los periodos de peligro bajo, cuando no hay riesgo de incendios.

"Estas decisiones resultan incomprensibles y después de reiterados intentos de modificar estos criterios sin conseguir soluciones de consenso, nos hemos visto obligados a la presentación de la demanda judicial", ha apuntado el sindicato.

CCOO entiende que estas restricciones de los derechos de los trabajadores al descanso son "directamente" el producto de un operativo "completamente infradotado", de forma que esa carencia de personal y por tanto de medios de extinción operativos se intenta compensar con un régimen "inaceptable" de limitación de vacaciones y permisos.

ESCASEZ DE PERSONAL

Comisiones ha recordado que la Junta en Zamora cuenta con 17 puestos de vigilancia y 14 vehículos autobomba (camiones de bomberos) y con un total de 114 bomberos forestales a los que afecta esta demanda.

Sin embargo, ha aclarado que, con la escasez de personal actual, únicamente dos conductores por camión para 365 días de funcionamiento, que se alternan día sí y día no en el calendario, "es materialmente imposible que estos vehículos estén disponibles todo el año".

A esto se suma, ha añadido el sindicato, que no existen suplencias de ningún tipo, que las bajas están sin cubrir, sin bolsas de empleo, "un autentico desastre" y como consecuencia de ello "el personal tiene que quedarse sin vacaciones y sin permisos".

En este sentido, CCOO considera "peor aún" para la provincia que muchos de estos camiones han estado inoperativos muchos días del verano pasado por falta de personal.

CCOO ha recordado que en su propiesta de modelo de operativo se contempla para la provincia de Zamora contar con, al menos, 17 camiones autobomba y 350 bomberos forestales distribuidos en 17 brigadas y ocho bases comarcarles, además de otros equipos y mejoras en infraestructuras.

"Mientras tanto la Junta intenta mantener un operativo inoperativo de incendios forestales con un tercio del personal necesario", ha añadido CCOO.