CCOO pide pasar al ataque con pedagogía contra las mentiras de la extrema derecha, "un monstruo que recorre Europa"

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable confederal de Migraciones de Comisiones Obreras, José Antonio Moreno, ha llamado este jueves a "pasar al ataque" para confrontar con pedagogía y desde el sosiego y la calma "las mentiras, las falacias y el odio" que ha achacado a la "extrema derecha", a la que se ha referido además como "un monstruo que recorre Europa" y que ha llegado ya España y a Castilla y León.

"Es el monstruo de la intolerancia que cabalga a lomos de la extrema derecha", ha sentenciado Moreno que ha parafraseado al dramaturgo Bertolt Brecht para recordar que cuando la verdad está siendo acorralada es el momento de pasar al ataque.

"Y es el momento de pasar al ataque desde el punto de vista de la pedagogía, desde el punto de vista de construir un discurso que confronte directamente con las mentiras de la extrema derecha", ha pedido el sindicalista que ha lamentado que la sociedad "turbocapitalista del siglo XXI" se esté acostumbrado a los discursos políticos basados en mentiras y en falacias que pueden llegar a tener "vida propia" a través de las redes sociales, más allá de los emisores políticos.

"Eso tiene que acabar", ha exigido el responsable confederal de Migraciones de CCOO que ha presentado este jueves la jornada 'El auge de la ultraderecha en Europa y su discurso migratorio' en la que ha explicado el auge de la extrema derecha en su capacidad de ofrecer a cuestiones complejas "soluciones falsas y radicalmente simples de emitir y de entender" para un segmento de la población que busca "respuestas simplistas y sin mayor desarrollo intelectual o cultural", como las que achaca a Vox y que, según ha evidenciado, les generan satisfacción "a nivel inmediato".

En este punto, ha reivindicado la "labor constructiva" a nivel social, político y sindical para hacer esa "pedagogía social" y confrontar los discursos del odio, de la "negación del otro, del diferente y, sobre todo, de la minoría" y de un "simplismo ofensivo", como el que ha achacado a Vox en materia de inmigración.

"No podemos permitir, por la sanidad democrática de la convivencia en nuestras sociedades plurales, que los discursos del odio no sean confrontados", ha sentenciado Moreno que ha aclarado que no tampoco habla de un discurso alternativo "porque a la mentira no se le puede plantear una cuestión alternativa".

Así ha apelado a esa "conciencia ciudadana" para aplicar "un mínimo de raciocinio" y "un mínimo de lógica" y "desnudar" los "discursos falsarios, mendaces y miserables" que se aprovechan, a su juicio, de la "confusión reinante" en muchos aspectos, con el "caso paradigmático" de la inmigración y el discurso negacionista de la extrema derecha contra una población "inerme" y a la que "golpean muy duramente" porque no votan.

Moreno ha situado a los demócratas "en el lado bueno de la historia" y en el marco de convivencia en sociedades multiculturales, mixtas y mestizas basadas en el respeto a la diferencia, en el respeto a la pluralidad y en el respeto a los demás, "cosa que, desde luego, la extrema derecha ni sabe ni conoce puesto que sólo quiere propagar el odio en base a las mentiras", ha sentenciado.

El sindicalista ha reivindicado el antifascismo como "una posición ética que todos los ciudadanos deben compartir en un marco democrático mínimo" y ha pedido un esfuerzo colectivo y cívico para contraponer de forma constructiva y con pedagogía los postulados fascistas del odio y de la intolerancia que ve "absolutamente incompatibles con cualquier marco democrático de convivencia".

Finalmente, ha llamado a construir un discurso "constructivo, calmado y sosegado" y en un marco democrático, de pluralismo y de diversidad frente "al ruido y la furia" que ha achacado a la extrema derecha.