CCOO rechaza el Bachillerato concertado y avisa a la Junta de que habrá "conflicto": "No debilitará el sistema público"

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha mostrado su "rechazo rotundo y frontal" a la "voluntad declarada" de la consejera de Educación, María Pardo, de extender los conciertos al Bachillerato y le ha advertido de que habrá "conflicto" si avanza en esta medida.

En declaraciones durante la rueda de prensa de balance del inicio de curso escolar, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Castilla y León, José Antonio Alegre, ha asegurado que la propuesta ni va a pasar "desapercibida, ni va a ser aceptada sin una respuesta sindical contundente".

"Que la administración presente esta intención como una cuestión pendiente exclusivamente de financiación no cambia su naturaleza. Se trata de una decisión de modelo educativo, no una cuestión técnica o una cuestión presupuestaria. Concertar servicios públicos allí donde la red pública tiene capacidad para atender la demanda no responde a una necesidad educativa, sino a una decisión que rechazamos", ha argumentado.

El representante sindical ha insistido en que CCOO no va a consentir que se utilice "el dinero de todos para debilitar la red pública", para concluir con un aviso. "Si la Consejería persiste habrá conflicto. Si la administración mantiene su voluntad de avanzar en esta medida, Comisiones abrirá un nuevo frente de conflicto en Castilla y León en defensa de la educación pública".