CCOO rechaza la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de "eliminar" 19 puestos de trabajo en Parques y Jardines

Anuncia que llevará la medida a los servicios jurídicos y tomará "todas las acciones legales" para que esto no ocurra

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha mostrado su "total rechazo" ante la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de "eliminar" 19 plazas de personal peón del servicio de Parques y Jardines y ha anunciado que llevará la medida a los servicios jurídicos y tomará "todas las acciones legales" para que esto no ocurra.

La organización ha explicado que esta propuesta del Ayuntamiento de "eliminar" plazas de este servicio se llevó a negociación y el sindicato estuvo en contra, por lo que "no tiene lógica quitar plazas de un servicio que tiene mucha carga de trabajo", tal y como se recogió en el acta de la mesa general donde se llevó este plan.

Para el sindicato esta "eliminación" de plazas puede suponer una privatización del servicio, por lo que lo llevará a los servicios jurídicos y tomará todas las acciones legales para que esto no ocurra y defender el servicio público y los puestos de trabajo.

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha señalado que la "supresión" de estas plazas "desmantelaría" el servicio público esencial, además de "deteriorar" el mantenimiento de los parques y jardines, "precisamente cuando más demanda hay y más quejas por parte de la ciudadanía, que con este recorte se pondría en riesgo, aún más, la calidad del servicio".