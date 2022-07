CCOO rechaza medidas de la Junta en Atención Primaria al "exprimir al profesional bajo el disfraz de la voluntariedad"

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha rechazado las medidas de la Consejería de Sanidad para frenar el colapso en Atención primaria porque "exprime" a los "profesionales de medicina y enfermería, muy sobrecargados ya, bajo el disfraz de la voluntariedad".

"A pesar de plantear dos condicionantes que tampoco suponen un gran esfuerzo de ningún tipo, la Consejería prefiere obviarlos y poner en riesgo una medida que entiende como efectiva pero que en realidad no deja de ser un parche", explica el sindicato a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La propuesta que presenta la Consejería de Sanidad habla de implantar unas medidas urgentes como consecuencia de la grave situación epidemiológica producida por la Covid-19 y, a juicio de CCOO, no se ajusta a la verdadera realidad.

"Con esto no decimos que la situación no sea grave, aunque no se estén contando todos los casos positivos que en realidad existen. Pero lo cierto es que no es el motivo. El motivo real es la falta de profesionales, por muchas razones, que se agrava durante la temporada estival como consecuencia de las vacaciones y otros permisos legales a los que las y los profesionales tienen derecho", argumenta.

El sindicato recuerda que la Junta hace alusión al mantenimiento de la situación de crisis sanitaria por el Gobierno de la Nación, una afirmación que para el sindicato es, como poco, "dudosa", puesto que el Gobierno de la Nación ha retirado todas las medidas preventivas "dejándolas en meras recomendaciones". Y la Junta, añaden, también.

"Y también hacen referencia a que como resultado del aumento de los contagios se está demorando el tiempo de espera en las consultas de Atención Primaria con la consecuente merma del la salud de la población de Castilla y León. Y nos preguntamos: ¿de verdad es el aumento de los contagios lo que demora la asistencia? O, ¿es la falta de profesionales y la imposibilidad que ha tenido esta consejería de contratar profesionales o de fidelizar a los residentes que han terminado?", cuestionan.

En definitiva, para CCOO esta medida no es más que "un corta y pega" de cuando, en enero de este año, sí había un "imparable aumento de contagios", además de la "falta crónica" de profesionales. "Sin que por parte de la consejería se estén implementando, valorando o negociando otras medidas más sostenibles en el medio y largo plazo", añade.

Además, y en lo que respecta a los profesionales y sus condiciones laborales, CCOO añade que hacen una oferta económica "inferior" a la realizada para una situación equivalente en Atención Hospitalaria, y entienden que la oferta debe ser "cuando menos la misma, para no caer en la discriminación".

"Y aludiendo al carácter voluntario de esta propuesta, pese a ser tiempo trabajado, no computará como jornada lo que sobrecargará más a unos profesionales que desde hace muchos meses ya están asumiendo jornadas muy por encima de lo legal y de lo seguro para el paciente y el profesional, al tener que cubrir su propia jornada más todas las ausencias, permisos y vacaciones que no son sustituidos; y en algunos casos perdiendo hasta de sus propios derechos al ver denegados o modificadas sus propias y merecidas vacaciones y descansos", añade el comunicado.

"En ocasiones anteriores, CCOO nos hemos abstenido teniendo en cuenta la voluntariedad de la medida. En esta ocasión, aunque también es una medida voluntaria, al menos por el momento, se está pidiendo un esfuerzo extraordinario a quienes ya no pueden más, a quienes llevan dos años bajo mínimos luchando para que la ciudadanía mantenga el mejor estado de salud posible y para que la Atención Primaria sobreviva. Pero queremos que sobreviva como Atención Primaria en todos sus aspectos y no como mera Asistencia Primaria que se limita a evitar derivaciones", concluye.