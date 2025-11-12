CCOO de Soria activa un Centro de Información para Trabajadores Migrantes para afrontar la "realidad demográfica"

María Enciso (izda) y Raquel de Vicente presentan el Centro de Información de CCOO Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Soria ha activado el Centro de Información para personas Trabajadoras Migrantes (Cite) ante la "realidad demográfica de la provincia" que requiere de "iniciativas valientes y solidarias" en momentos "decisivos para el futuro".

Así lo ha expresado la secretaria general de CCOO en la provincia de Soria, María Enciso, quien ha incidido en que la llegada de personas migrantes es de gran importancia para rejuvenecer la provincia y repoblarla.

Enciso ha destacado que el 13 por ciento de la población soriana es migrante, lo que supone un 15 por ciento de las personas que en la actualidad cotizan a la Seguridad Social.

"Muchos trabajan en agricultura o cuidados de mayores, y lamentablemente muchos quedan fuera de la regularización administrativa", ha explicado Enciso.

Ante esta realidad, ha abogado por una "mayor flexibilidad en la regularización de las personas que residen en la provincia y el país de forma ilegal, para que contribuyan a la sostenibilidad del sistema a través de los impuestos".

FORMALIZAR LA SITUACIÓN

En esta línea, ha destacado que CCOO activa el Cite para "ayudar a los migrantes en la formalización de su situación", para lo que el sindicato también organiza mensualmente un curso online que permite a los migrantes obtener un informe positivo de esfuerzo de integración.

Además del asesoramiento en la tramitación de la regularización administrativa, desde CCOO Soria quieren ayudar a la inserción laboral de estas personas en sectores con gran demanda de personal.

La técnica del Cite en Soria, Raquel de Vicente, ha precisado que se atiende a los migrantes con atención personalizada que requiere de cita previa en el 661051557 o en el mail cite-soria@cleon.ccoo.es.

"Les indicamos cómo conseguir el permiso de trabajo, a homologar títulos, la formación más adecuada para profesionalizarse, dónde aprender español o los requisitos que ponen ciertos sectores", ha detallado la técnico del programa.

De Vicente ha reconocido que hay "poca información" sobre determinados trámites administrativos, y los trámites telemáticos, son en algunas zonas rurales un "obstáculo por la dificultad de las conexiones". Asimismo, ha explicado que este programa también es importante ante la proliferación de discursos de odio.

"No es cierto que estas personas vivan de las ayudas. Para empezar, para recibir estas ayudas tienes que haber regularizado la situación en el país", ha precisado.