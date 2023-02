CCOO y UGT acusan a Vox de "pervertir" la legalidad democrática y de "vaciar" el Estatuto

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios autonómicos de UGT, Faustino Temprano, y de CCOO, Vicente Andrés, han acusado este viernes a Vox de "pervertir" la legalidad democrática y de "resquebrajar" las instituciones democráticas, el diálogo y la convivencia política y social en Castilla y León que ampara el Estatuto de Autonomía con el "permiso sumiso" del Partido Popular en un intento, a su juicio, de "desvirtuar y abatir" el sistema democrático representativo y participativo en España.

Asimismo, han cargado contra el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, a quien definen como "un personaje

antidemocrático" que, según han lamentado también, está realizando una actuación institucional "lamentable y bochornosa" que "debilita profundamente esta institución" a base de decisiones "arbitrarias y despectivas" hacia la Comunidad.

"Es algo que no puede pasar desapercibido a las personas que nos consideramos demócratas de cara", han sentenciado.

Así consta en el manifiesto 'En defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León' firmado por los dos sindicatos mayoritarios y por otras doce organizaciones de la sociedad civil de Castilla y León, entre ellas la Coordinadora de Mujeres, la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y de Consumidores 'Antonio Machado' y la Fundación Triángulo, que han intervenido en el acto de reivindicación y de repaso de los incumplimientos de la norma básica de convivencia de la Comunidad que cumplirá 40 años el próximo 25 de febrero.

Entre esos incumplimientos han citado todo lo relacionado con el Diálogo Social, una "seña de identidad" de la Comunidad Autónoma que fue "copiada" en otros territorios, y que ahora ha desaparecido en una "política de hechos consumados" ya que, según han explicado, a día de hoy sigue sin reunirse sus órganos de participación, como la Comisión Permanente.

A esto han añadido que el derecho a la participación y a la representación institucional "ha desaparecido en todos los ámbitos", como la igualdad efectiva de las mujeres y de derechos laborales como la formación y la orientación para los desempleados.

"La cosa está seria y está en riesgo (...) porque no creen en la autonomía y la quieren autodestruir", ha advertido en concreto Vicente Andrés que ve a Vox "en dirección contraria" al apuntalamiento del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en un intento de los de Santiago Abascal de "vaciar de contenido" la norma básica para "neutralizar" sus efectos positivos.

En este sentido, Andrés se ha dirigido al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco para recordar al mandatario que tiene la "responsabilidad histórica" de sacar a Vox de la Junta de Castilla y León. En el manifiesto critican en concreto las actuaciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y de la Vicepresidencia de la Junta y el incumplimiento de las leyes a través del presupuesto de 2023.

"Tiene que echar a estos señores del Gobierno", ha sentenciado el sindicalista que ha recordado que Castilla y León es una comunidad con "una historia muy larga" pero con un presente y un futuro "muy negro" e, incluso, "nefasto".

Por este motivo y tras confirmar su presencia en los actos institucionales del viernes día 24 para que nadie acuse a UGT y a CCOO de "romper consensos" o de "abandonar" las instituciones, los sindicatos, otras doce organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos de la izquierda han organizado un acto autonómico de carácter festivo que tendrá lugar el sábado 25 en la Cúpula del Milenio de Valladolid como muestra de su "apuesta por Castilla y León y por el Estatuto de Autonomía" y con la pretensión de reunir a unas 2.000 personas.

"Se puede mejorar pero para ello lo primero que se necesita es cumplir el Estatuto", ha aseverado Faustino Temprano mientras que Vicente Andrés se ha mostrado convencido de que Castilla y León ya ha "colmado" el objetivo de autogobierno a falta de algunas cuestiones como la justicia o la Red de Protección a las personas y a las familias. "Por lo demás, tenemos un Estatuto pleno y de consenso que se aprobó por unanimidad y sin ningún voto en contra. Hasta que llegaron estos y lo cambiaron todo", ha sentenciado el de CCOO.

Desde los colectivos firmantes, el representante de las asociaciones vecinales ha sido tajante al advertir de que tomarán las calles ante un "partido fascista" y "un don nadie --Fernández Mañueco-- que para ser alguien tiene que pactar con la ultraderecha" mientras que el colectivo de mujeres ha asegurado que no permitirán "ni un paso atrás" en sus derechos. En el caso de la representante de la Función Triángulo ha afirmado que están "desamparados" por la falta de desarrollo normativo en Castilla y León. "No tenemos derechos, no nos los pueden quitar", ha considerado.