Cebreros (Ávila) abre este miércoles la VIII edición de las Jornadas de Fomento de la Igualdad de Afedecyl

La localidad abulense de Cebreros inaugurará este miércoles, 22 de octubre, la VIII edición de las Jornadas de Fomento de Igualdad entre mujeres y hombres a través del deporte.

Los alumnos del IES Hermenegildo Martín Borro tendrán la oportunidad de conocer la trayectoria deportiva y profesional de dos mujeres que han triunfado en el ámbito deportivo y profesional a través de su relación con el deporte, informa la organización a través de un comunicado.

Así, podrán escuchar a una "paisana", Arianna Carralero, nacida en Cebreros y actual directora de Planificación Estratégica y vicesecretaria general de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, que después de disfrutar del deporte aficionado desde pequeña, comienza el desarrollo profesional como técnico deportivo en diferentes ámbitos (fútbol, deporte y discapacidad, psicomotricidad infantil...), para especializarse en gestión deportiva, organización, marketing y redes sociales en eventos, empresas y clubes deportivos, muy particularmente en el fútbol.

Por su parte, la segoviana Carolina García, es una atleta internacional, que inició su trayectoria en el deporte casi por casualidad, pero pronto descubrió en él su verdadera pasión y propósito de vida.

Desde entonces, ha desarrollado una carrera "ejemplar", donde ha sido más de 30 veces campeona de España y además en todas las categorías -desde Sub-18 hasta Absoluta-, además de proclamarse cuatro veces campeona del mundo máster y cinco veces campeona de Europa.

"Su trayectoria encarna valores esenciales como la resiliencia, el esfuerzo, la motivación, el compromiso y el compañerismo, además de una actitud positiva y entusiasta que transmite en cada competición y proyecto que lidera y así lo transmitirá en Cebreros", ha añadido.

Por octavo año consecutivo, la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl), en colaboración con la Junta, a través de la Dirección General de la Mujer lleva el mensaje de Igualdad a los centros educativos de la región con el objetivo de educar a los niños en la igualdad desde edades tempranas y teniendo en cuenta que la práctica deportiva es un vehículo ideal para alcanzar este objetivo.

El proyecto, 'Fomento de la Igualdad de Género en la práctica deportiva en edades tempranas en los centros educativos', se enmarca en el convenio de colaboración firmado con la Gerencia de Servicios sociales de la Junta de Castilla y León para el desarrollo de acciones de sensibilización y formación en igualdad.

VISIÓN FEMENINA

El proyecto está dirigido a estudiantes de entre 14 y 17 años, de las nueve provincias de Castilla y León para conseguir tres objetivos: aumentar el número de licencias femeninas en Castilla y León que actualmente está muy desequilibrado; conseguir visibilizar a las deportistas de éxito de la región para que los alumnos de Castilla y León tengan referentes femeninos a los que admirar y que niños y niñas elijan deportes sin etiquetas sin distinguir entre deporte femenino o masculino.

A lo largo de los últimos siete años medio centenar de centros educativos de las nueve provincias de Castilla y León han participado en estas jornadas con la presencia de cientos de alumnos de Secundaria en centros educativos, centros cívicos, auditorios y distintos espacios culturales de los municipios de las comarcas y zonas rurales de Castilla y León para llegar a un mayor número de alumnos y de centros.

Desde Afedecyl, además, se quiere transmitir la importancia de que las niñas no dejen el deporte a edades tempranas, ya que se está perdiendo la visión femenina en las instancias superiores, a la hora de realizar entrenamientos, arbitrar o gestionar y presidir las federaciones y clubes deportivos, concluye el comunicado.