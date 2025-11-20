Ceña cree que Mañueco está "muy cómodo" sin presupuesto e ironiza: "Dos no negocian si uno no quiere"

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se ha mostrado convencido de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, está "muy cómodo" sin presupuesto y ha reprochado la falta de verdadera negociación de las cuentas por parte del Gobierno autonómico tras una primera ronda de contactos, que en su caso fue en la tarde del viernes 14 durante cerca de una hora.

"Son las seis menos cinco y no ha llamado", ha criticado Ceña que ha vuelto a reprochar a la Junta que tras esa primera reunión no haya vuelto a realizar ni una llamada, ni un correo electrónico, ni un mensaje de whatsapp.

"Dos no negocian si uno no quiere", ha sentenciado el político de la formación soriana que ha insistido en su convencimiento de que la Junta ha registrado en esta ocasión el proyecto de ley de presupuestos --el pasado año sólo hubo un anteproyecto que no llegó a registrarse en las Cortes-- "para sacar rédito político y electoral" puesto que "nunca ha querido que se apruebe", reproche que ha hecho extensivo al Gobierno de España.

Ángel Ceña se ha reafirmado además en que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 "va en contra de Soria", a la que se ha referido como "la hermana pobre" de la Comunidad Autónoma, y ha advertido de que no corrige más de 40 años de desequilibrio.

Dicho esto, recordado que su partido político ha registrado 228 enmiendas parciales y se ha mostrado abierto al diálogo. "A lo mejor ustedes en este rato consiguen que este presupuesto pase, quién sabe", ha exclamado Ceña que ha advertido a Fernández Mañueco, que ha salido unos momentos del Hemiciclo, de que no le va a dejar hablando con la pared "nunca más".

En el encargado de responder al Grupo UPL-Soria ¡Ya! por el PP ha sido el procurador Emilio José Berzosa que ha considerado que las enmiendas a la totalidad de los dos partidos se fundamentan en una "visión muy alejada de la realidad" que ignora el "avance global" que supone el presupuesto.

"No se puede pedir inversión y a la vez bloquear la tramitación de unas cuentas", ha reprochado Berzosa que ha aconsejado a UPL y a Soria ¡Ya! que se abran al diálogo, al acuerdo y a la mejora a través de enmiendas concretas en un "ejemplo de responsabilidad y de compromiso con el interés general" por lo que ha pedido una vez más que no "paren en seco" el presupuesto de 2026, que ha reivindicado como "la principal herramienta de acción política y de servicio público" de la Comunidad.

"Den un paso al frente y permitan el debate de este presupuesto", ha concluido Berzosa que ha defendido que el proyecto de presupuestos para 2026 recoge "avances reales" para toda Castilla y León, "también para Soria, para León, para Zamora..." a lo que ha añadido "inversiones históricas" en infraestructuras sanitarias y para la mejora de los servicios.

"Ahora para beneficiar a Soria han hecho un hospital en Aranda de Duero", ha exclamado Ceña en su segundo turno de palabra en el que ha ironizado sobre que la Junta presuma de inversiones sanitarias en la provincia de Soria. "Victimistas no, víctimas de su abandono, de su olvido y de la infrafinanciación de estos presupuestos", ha concluido Ceña que ha reiterado que las cuentas elaboradas para 2026 son más restrictivas que las vigentes de 2024.