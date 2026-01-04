Ceña lamenta que Fernández Mañueco "no ha abordado los problemas estructurales de Soria"

Archivo - El procurador de UPL-Soria Ya Ángel Ceña interviene durante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). A lo l - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

SORIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha lamentado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no haya abordado los problemas estructurales de la provincia de Soria.

Ceña ha señalado que "frente a este trabajo constante" de la formación soriana, el balance de la acción del Gobierno autonómico presidido por Fernández Mañueco "es negativo". "La falta de resultados responde exclusivamente a la ausencia de voluntad política, primero del gobierno de coalición del Partido Popular y Vox, y posteriormente del PP en solitario", ha analizado en declaraciones a Europa Press.

En materia de despoblación, ha recordado que la provincia sigue siendo la más despoblada de España, con 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado y un saldo vegetativo "muy negativo". Así, ha repasado que en los primeros seis meses de 2025 se han registrado 244 nacimientos frente a 584 defunciones.

Ceña ha recalcado que, pese a las promesas reiteradas desde 2019, la Junta de Castilla y León "no ha aprobado ninguna ley autonómica contra la despoblación" y ha defendido que Soria ¡Ya! ha sido la única fuerza política que ha presentado en las Cortes una proposición de ley con medidas concretas "para afrontar este problema en los 48 años de autonomía".